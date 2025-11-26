川普稱習近平「或多或少同意」擴大採購農產品 東亞情勢「不錯」

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與家人25日搭乘空軍一號飛往佛州海湖莊園度感恩節假期時受訪。法新社
美國總統川普與家人25日搭乘空軍一號飛往佛州海湖莊園度感恩節假期時受訪。法新社

美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話，隨後致電日本首相高市早苗。川普25日表示，他已敦促習近平加快並擴大農產品採購，北京方面「或多或少同意」，並稱與高市進行「很棒的對話」。

彭博資訊報導，川普在空軍一號上受訪時表示：「我認為他會給你們帶來意想不到的好驚喜。我問他：『我希望你買得再快一點，買得再多一點。』他或多或少同意了。」

川普與習近平一通話約一小時，討論貿易議題以及中日因台灣問題持續升高的緊張情勢。川普表示，他也向高市簡要說明與習近平的談話內容，並形容兩人的通話「很棒」。

川普說：「我認為那個地區的狀況不錯。」

