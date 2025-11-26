美委對峙情勢升溫 美戰爭部長將訪多明尼加

美國官員表示，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）明天將訪問美國在加勒比海的親密盟友多明尼加共和國，在華府與委內瑞拉對峙之際，商討打擊毒品販運議題。

法新社報導，五角大廈證實了這次訪問。與此同時，美國總統川普正加強對宿敵委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓。華府指控馬杜洛領導一個販毒集團。

赫格塞斯的辦公室今天表示，他將會見多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）、國防部長及其他內閣成員，「以強化國防關係，並重申美國對保衛國土、保護區域夥伴及確保美洲穩定與安全的承諾」。

美國一天前才將名為「太陽集團」（Cartel de losSoles）的委內瑞拉販毒集團列為外國恐怖組織（FTO）。

將該集團列為外國恐怖組織，為川普政府採取更多針對委國當局的行動提供了法律掩護。

委內瑞拉政府今天在首都卡拉卡斯（Caracas）組織了一場反美遊行，以示抗議。

與此同時，華府也加強對委國當局的軍事壓力，將全球最大的航空母艦連同一批戰艦部署至該地區。

委國指控華府利用反毒戰爭作為掩護，實則意圖推翻馬杜洛政權。

自今年9月以來，美國對加勒比海和太平洋上一連串疑似運毒船隻的打擊，已造成數十人喪生。

多明尼加一直以來都與美國的行動保持合作。