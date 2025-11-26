快訊

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

美委對峙情勢升溫 美戰爭部長將訪多明尼加

中央社／ 聖多明哥25日綜合外電報導

美國官員表示，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）明天將訪問美國在加勒比海的親密盟友多明尼加共和國，在華府與委內瑞拉對峙之際，商討打擊毒品販運議題。

法新社報導，五角大廈證實了這次訪問。與此同時，美國總統川普正加強對宿敵委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓。華府指控馬杜洛領導一個販毒集團。

赫格塞斯的辦公室今天表示，他將會見多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）、國防部長及其他內閣成員，「以強化國防關係，並重申美國對保衛國土、保護區域夥伴及確保美洲穩定與安全的承諾」。

美國一天前才將名為「太陽集團」（Cartel de losSoles）的委內瑞拉販毒集團列為外國恐怖組織（FTO）。

將該集團列為外國恐怖組織，為川普政府採取更多針對委國當局的行動提供了法律掩護。

委內瑞拉政府今天在首都卡拉卡斯（Caracas）組織了一場反美遊行，以示抗議。

與此同時，華府也加強對委國當局的軍事壓力，將全球最大的航空母艦連同一批戰艦部署至該地區。

委國指控華府利用反毒戰爭作為掩護，實則意圖推翻馬杜洛政權。

自今年9月以來，美國對加勒比海和太平洋上一連串疑似運毒船隻的打擊，已造成數十人喪生。

多明尼加一直以來都與美國的行動保持合作。

美國 馬杜洛 華府

延伸閱讀

美國再將委內瑞拉一團體列恐怖組織 劍指馬杜洛

【專家之眼】川普會下令攻打委內瑞拉嗎？

傳川普批准CIA對委內瑞拉出手！可能秘密任務曝光

川普權衡空襲委內瑞拉！美軍10000人待命 智庫：動武機率40-60%

相關新聞

川普稱習近平「或多或少同意」擴大採購農產品 東亞情勢「不錯」

美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話，隨後致電日本首相高市早苗。川普25日表示，他已敦促習近平加快並擴大農產品...

持槍歹徒闖寄宿學校擄人 奈及利亞24名女學生獲釋

奈及利亞西北部凱比州（Kebbi state）州長的媒體幕僚今天表示，上週遭武裝攻擊者綁架的24名寄宿學校女學生已全數獲...

塔可餅是墨西哥城淹水禍首 廢油害下水道「動脈硬化」

墨西哥城今年因數十年來最嚴重暴雨而大淹水，禍首之一竟是餐廳與街頭美食攤販沒有妥善處理烹調油脂，導致排水系統遭凝固的巨型油塊堵塞。不只墨西哥城，倫敦與紐約也都遭遇油塊塞爆排水管問題。 墨西哥城今年多次因暴雨淹水，洪水蔓延到民宅、道路、人行道、捷運站甚至是機場。官員們稱這是至少40年來最嚴重的雨季。專家表示，導致洪水頻繁發生的因素包括氣候變遷、排水系統老舊、城市快速發展和城市緩慢地層下陷等。不過，至少有一個原因是民眾直接造成：垃圾，特別是油脂，尤其是烹飪廢油。

泰外長談緬甸議題 呼籲釋放翁山蘇姬

泰國外交部長希哈薩昨天晚間與國際媒體見面，並談及緬甸議題，他坦言，儘管緬甸將於12月舉行大選，東協現在仍難以與緬甸當局接...

殺害2子女藏屍行李箱逃韓國 紐西蘭母親被判終身監禁

一名母親在紐西蘭殺害兩名子女，並將遺體塞入行李箱藏在倉庫中，今天被判處終身監禁

波羅的海、台灣海纜遭破壞頻傳 美議員提案因應

近來波羅的海、台灣海峽等地區的海底電纜遭切斷事件增加，美國跨黨派聯邦參議員提出法案，要求強化美政府在相關國際組織的參與，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。