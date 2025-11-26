波羅的海、台灣海纜遭破壞頻傳 美議員提案因應

近來波羅的海、台灣海峽等地區的海底電纜遭切斷事件增加，美國跨黨派聯邦參議員提出法案，要求強化美政府在相關國際組織的參與，加強與夥伴合作，以因應海底光纖電纜的安全及維護問題，並呼籲國務院投入更多資源。

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在「2025年致國會年度報告」（2025Annual Report to Congress）寫道，中國持續以灰色地帶行動威脅印太乃至全球安全，經常在台灣周邊及南海、東海從事挑釁的軍事動作，還威脅鄰近台灣及波羅的海的關鍵海底通訊電纜。

海纜遭破壞事件頻傳引起美國國會議員關注，參議院外委會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、共和黨籍參議員巴拉索（John Barrasso）昨天共同提出「2025年戰略海底電纜法案」（Strategic Subsea CablesAct of 2025），以強化美國政府在有關海底光纖電纜的安全、鋪設、維護與修復等領域的國際參與。

眾院外委會新聞稿指出，法案要求美國政府與海底電纜相關的國際組織加強互動，並呼籲國務院增加資源投入，以推動美國在海底電纜議題上的利益。

夏亨表示，「海底光纖電纜是全球網際網路流量的基礎，是具有戰略價值的關鍵基礎設施」，過去一年，波羅的海與台灣海峽等地區海底電纜遭切斷事件增加，「美國必須做好準備，因應這些不斷演變的威脅」。這項法案可強化公私部門協作，提升美政府在海外推動海底電纜優先事項的能力。

巴拉索指出，海底光纖電纜是國際通訊的生命線，包括網路存取、金融交易及軍事協調。中國、俄羅斯與其他敵手持續將這些電纜作為目標，試圖破壞台灣及美國在歐洲、中東盟友的通訊。

巴拉索說，這項法案將強化國際協調，更能保護海底電纜未來免受蓄意攻擊。

新聞稿指出，這項法案主要內容包括敦促強化與美國盟友、夥伴的外交合作，以因應海底光纖電纜的安全、維護與修復問題，並要求國務院至少聘用2名全職專責人員負責推動相關工作；加強美政府在國際組織的參與，例如國際電纜保護委員會（InternationalCable Protection Committee，ICPC）。

另外，法案也要求美國總統對蓄意破壞海底光纖電纜的外國個人實施制裁；要求總統成立跨部會委員會，協調與海底電纜相關的工作並制定聯邦策略，因應惡意威脅等。