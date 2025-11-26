快訊

賴總統投書華郵：感謝川普、承諾大幅增國防預算

三條河川流域廢棄物調查 一次性免洗塑膠食器最多

巴西前總統波索納洛政變定罪 最高法院令服27年徒刑

中央社／ 巴西利亞25日綜合外電報導

根據法院文件，巴西最高法院今天下令前總統波索納洛（JairBolsonaro）因策劃2022年政變，開始服27年又3個月徒刑。

路透社報導，大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）下令將波索納洛關押於首都巴西利亞聯邦警察總部，波索納洛自22日以來已因當局指控他用烙鐵破壞腳踝監控器而被拘留在警察總部。

波索納洛因在輸給左翼魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）的2022年總統大選後策劃政變，9月遭判刑27年3個月。

莫瑞斯是4人組成的最高法院小組成員，該小組仍須集體批准其決定。

今天稍早，最高法院正式結束波索納洛策劃政變的案件，裁定所有上訴已經用盡，罪名成立判決確定生效。本月較早，最高法院駁回了他的上訴。

這位前總統的律師，明天將參加羈押審訊，目前尚未回應置評請求。

其中一位律師維拉迪（Celso Vilardi）向地方媒體「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）表示，最高法院過早結案，應給予更多上訴時間。

在22日被拘留前，波索納洛因涉嫌請求盟友、美國總統川普（Donald Trump）干預對他的訴訟，在巴西利亞遭到居家軟禁超過100天。

在23日的羈押審訊中，波索納洛否認有逃逸意圖，並表示自己以為腳踝監控器內藏有追蹤裝置，是因接受不同醫師開立的抗癲癇藥物產生的幻覺所致。

波索納洛 最高法院 巴西

延伸閱讀

賴總統：全球局勢面臨複合式挑戰 台灣須持續發展不對稱戰力

賴清德總統交辦組團到日本觀光？卓榮泰：總統的原意 大家不要誤會

功德院長變有錢閒總統 他拿4數字轟賴總統：何不食肉糜

巴西前總統破壞電子腳鐐被捕 歸咎藥物引發幻覺

相關新聞

女性的無聲戰爭…從「蝴蝶3姐妹」遇害到全球動員 一文看懂橙色運動起源

1960年11月25日，拉昆布雷山村附近的一處山溝裡，人們發現了帕特裡亞（Patria Mirabal）、米內爾瓦（Minerva Mirabal）和瑪麗亞．特蕾莎．米拉巴爾（María Teresa Mirabal）三姐妹以及她們司機的屍體。她們乘坐的吉普車，從蜿蜒陡峭的道路，墜入150米深的山溝。乍一看，這似乎是一場意外事故，但是，她們的屍體上布滿了瘀跡和傷痕，而且，死者的頸部還有明顯的勒痕。

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

美國財長貝森特25日接受CNBC專訪時表示，美國對台灣的立場「沒有改變」，而美國總統川普在南韓與中國國家主席習近平會晤3...

與母赴日旅遊…陸籍男關西機場墜樓身亡 目擊者嚇壞：看起來快掉下去

日本關西機場第一航廈今天發生男性墜樓意外，一名前來日本旅遊的20多歲中國籍男子從航廈的4樓墜落至1樓，送醫後不治身亡

日本熊本縣5.7地震最大震度5弱 台積電熊本廠未達疏散標準

日本熊本縣阿蘇地方25日傍晚6時1分（台北時間傍晚5時1分）發生規模5.7地震，震源深度10公里，測得最大震度5強，台積...

中共高層趙樂際訪澳洲國會 傳議員獲通知提高資安措施

澳洲媒體報導，中國中央領導人之一趙樂際昨天訪問澳洲國會大廈前，澳洲國會服務部私下告知澳洲官員、議員和幕僚，因安全疑慮升高...

泰國洪災侵襲13死…水位逾一層樓高癱瘓交通 至少5名台灣人失聯

泰國南部持續受洪災侵襲，已導致13人死亡，當局宣布宋卡府為災區，將撥付救災經費。泰南台商會長丘應華表示，合艾（Hat Y...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。