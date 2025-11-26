巴黎羅浮宮驚天珠寶竊案 法國再逮捕4嫌
法國巴黎檢察官貝庫歐表示，有關首都巴黎的羅浮宮博物館（LouvreMuseum）10月19日在光天化日下發生的帝國時期珠寶竊案，當局經過調查後，今天再逮捕4人。
法新社報導，本案先前已有4名嫌犯遭到起訴。貝庫歐（Laure Beccuau）今天表示，新逮捕的4人為2名各為38歲和39歲的男子，以及2名各為31歲和40歲的女子，皆來自巴黎地區。
羅浮宮是世界上參觀人數最多的藝術博物館，當時有4名歹徒僅以7分鐘就盜走價值估計達1億200萬美元的珠寶，隨後騎機車逃逸。
這夥竊賊是利用1輛附有升降梯的搬家卡車攀上羅浮宮2樓後，破窗闖入收藏法國王冠珠寶的阿波羅畫廊（Apollo Gallery），再用角磨機切割陳列寶物的玻璃展示櫃後得手。
已遭起訴的4名嫌犯為3男1女，貝庫歐本月稍早表示，這名女嫌與其中1名37歲男嫌是伴侶關係，兩人育有小孩。
