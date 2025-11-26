巴黎羅浮宮驚天珠寶竊案 法國再逮捕4嫌

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導

法國巴黎檢察官貝庫歐表示，有關首都巴黎的羅浮宮博物館（LouvreMuseum）10月19日在光天化日下發生的帝國時期珠寶竊案，當局經過調查後，今天再逮捕4人。

法新社報導，本案先前已有4名嫌犯遭到起訴。貝庫歐（Laure Beccuau）今天表示，新逮捕的4人為2名各為38歲和39歲的男子，以及2名各為31歲和40歲的女子，皆來自巴黎地區。

羅浮宮是世界上參觀人數最多的藝術博物館，當時有4名歹徒僅以7分鐘就盜走價值估計達1億200萬美元的珠寶，隨後騎機車逃逸。

這夥竊賊是利用1輛附有升降梯的搬家卡車攀上羅浮宮2樓後，破窗闖入收藏法國王冠珠寶的阿波羅畫廊（Apollo Gallery），再用角磨機切割陳列寶物的玻璃展示櫃後得手。

已遭起訴的4名嫌犯為3男1女，貝庫歐本月稍早表示，這名女嫌與其中1名37歲男嫌是伴侶關係，兩人育有小孩。

羅浮宮 巴黎 珠寶

延伸閱讀

印尼高麗菜芬普尼超標近1.5噸全數退運消火 法國乾酪檢出大腸桿菌超標

梁柱結構堪憂 羅浮宮古希臘陶瓷展區暫時停止開放

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

羅浮宮竊嫌留DNA 他是重機網紅當過博物館保全

相關新聞

柯米、詹樂霞案無效！美法官駁司法部起訴 川普清算政敵受挫

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米與紐約州檢察長詹樂霞被司法部起訴，但兩起案件廿四日雙雙遭聯邦法官駁回，理由是偵辦兩案的...

籲美軍抗命 民主黨議員遭五角大廈警告：送軍法審判

美國軍方廿四日表示，考慮將民主黨籍聯邦參議員、前太空人凱利交付軍法審判，因為他出現在一支影片中，敦促部隊拒絕非法命令。

女性的無聲戰爭…從「蝴蝶3姐妹」遇害到全球動員 一文看懂橙色運動起源

1960年11月25日，拉昆布雷山村附近的一處山溝裡，人們發現了帕特裡亞（Patria Mirabal）、米內爾瓦（Minerva Mirabal）和瑪麗亞．特蕾莎．米拉巴爾（María Teresa Mirabal）三姐妹以及她們司機的屍體。她們乘坐的吉普車，從蜿蜒陡峭的道路，墜入150米深的山溝。乍一看，這似乎是一場意外事故，但是，她們的屍體上布滿了瘀跡和傷痕，而且，死者的頸部還有明顯的勒痕。

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

美國財長貝森特25日接受CNBC專訪時表示，美國對台灣的立場「沒有改變」，而美國總統川普在南韓與中國國家主席習近平會晤3...

與母赴日旅遊…陸籍男關西機場墜樓身亡 目擊者嚇壞：看起來快掉下去

日本關西機場第一航廈今天發生男性墜樓意外，一名前來日本旅遊的20多歲中國籍男子從航廈的4樓墜落至1樓，送醫後不治身亡

日本熊本縣5.7地震最大震度5弱 台積電熊本廠未達疏散標準

日本熊本縣阿蘇地方25日傍晚6時1分（台北時間傍晚5時1分）發生規模5.7地震，震源深度10公里，測得最大震度5強，台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。