快訊

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

德國外長：預計年內訪華

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）德國外長瓦德富爾表示，他將於今年內訪問北京。“我們目前正處於協調的最後階段。”他說“非常有信心”此次訪問很快就能成行。瓦德富爾是在柏林出席科爾伯基金會（Körber-Stiftung）的外交政策論壇時做出上述宣布的。

這位德國外長原定於10月底訪問中國，但在出發前不久推遲了行程。德國外交部當時的解釋是，中方一直沒有確認瓦德富爾除與王毅外長會晤之外的任何其他會晤安排。外交部對此表示遺憾，並指出德國政府希望與中國討論諸多議題，例如貿易爭端和與俄羅斯的關系。

德國媒體分析，瓦德富爾受到冷遇的原因是他曾多次公開批評中國。最近一次發生在10月中旬。在一次紀念德國同日本的友好關系會議上，他譴責“中國和俄羅斯正試圖改寫基於國際法的世界秩序。”

今年8月，瓦德富爾訪問日本和印尼期間公開講話時，多次警告稱，中國的軍事擴張、爭奪全球科技霸主的野心，已在區域形成挑戰。他敦促北京不要試圖改變台海現狀，強調《聯合國憲章》禁止以武力侵犯的原則，適用於台灣海峽、南海與東海。他的言論激怒了北京。中國外交部指責德國外長“煽動對抗，加劇緊張局勢”。

德國外長的重要訪問計劃臨時取消，引來了議論紛紛。11月3日，瓦德富爾與中國外長王毅通了電話。德國外交部發言人稱，“雙方進行了非常良好且富有建設性的通話，……強調了繼續保持交流的意願。”柏林表示，雙方將盡快重新安排被推遲的訪華行程。

雙方的共識是，“穩定的德中關系對兩國至關重要”。11月中旬，德國財長兼副總理克林拜爾率經貿代表團按期對中國進行了為其4天的訪問，與中方高層官員會談。

11月23日，在南非參加G20峰會的德國總理梅爾茨與中國總理李強舉行了會面，梅爾茨宣布他將於明年年初訪問中國。

不過，德國外長對中國的看法似乎一如既往。一周前，瓦德富爾在柏林出席《南德意志報》舉辦的一場論壇活動時表示，對德國而言，“中國是伙伴又是競爭對手，同時我們之間存在制度性的競爭。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

德國外長：預計年內訪華

（德國之聲中文網）德國外長瓦德富爾表示，他將於今年內訪問北京。“我們目前正處於協調的最後階段。”他說“非常有信心”此次訪問很快就能成行。瓦德富爾是在柏林出席科爾伯基金會（Körber-Stiftung

女性的無聲戰爭…從「蝴蝶3姐妹」遇害到全球動員 一文看懂橙色運動起源

1960年11月25日，拉昆布雷山村附近的一處山溝裡，人們發現了帕特裡亞（Patria Mirabal）、米內爾瓦（Minerva Mirabal）和瑪麗亞．特蕾莎．米拉巴爾（María Teresa Mirabal）三姐妹以及她們司機的屍體。她們乘坐的吉普車，從蜿蜒陡峭的道路，墜入150米深的山溝。乍一看，這似乎是一場意外事故，但是，她們的屍體上布滿了瘀跡和傷痕，而且，死者的頸部還有明顯的勒痕。

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

美國財長貝森特25日接受CNBC專訪時表示，美國對台灣的立場「沒有改變」，而美國總統川普在南韓與中國國家主席習近平會晤3...

與母赴日旅遊…陸籍男關西機場墜樓身亡 目擊者嚇壞：看起來快掉下去

日本關西機場第一航廈今天發生男性墜樓意外，一名前來日本旅遊的20多歲中國籍男子從航廈的4樓墜落至1樓，送醫後不治身亡

日本熊本縣5.7地震最大震度5弱 台積電熊本廠未達疏散標準

日本熊本縣阿蘇地方25日傍晚6時1分（台北時間傍晚5時1分）發生規模5.7地震，震源深度10公里，測得最大震度5強，台積...

中共高層趙樂際訪澳洲國會 傳議員獲通知提高資安措施

澳洲媒體報導，中國中央領導人之一趙樂際昨天訪問澳洲國會大廈前，澳洲國會服務部私下告知澳洲官員、議員和幕僚，因安全疑慮升高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。