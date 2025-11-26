聽新聞
籲美軍抗命 民主黨議員遭五角大廈警告：送軍法審判

聯合報／ 國際中心／綜合報導
亞利桑納州聯邦參議員凱利日前呼籲軍隊抗拒川普總統「非法命令」，國防部表示將調查凱利是否違反軍事法。美聯社
亞利桑納州聯邦參議員凱利日前呼籲軍隊抗拒川普總統「非法命令」，國防部表示將調查凱利是否違反軍事法。美聯社

美國軍方廿四日表示，考慮將民主黨籍聯邦參議員、前太空人凱利交付軍法審判，因為他出現在一支影片中，敦促部隊拒絕非法命令。

美國國防部的調查，顯示美國總統川普政府對六名具軍事或情報背景民主黨人的反擊行動，出現非比尋常的升級。這六人參與這支在網路上瘋傳的影片。

法新社報導，凱利是退役海軍上校，曾是戰功彪炳的飛行員，也是指揮「奮進號太空梭」最後一次飛行任務的前太空人。他表示不會被恫嚇，也不會「被惡霸噤聲」。

五角大廈曾威脅要將這位亞利桑那州聯邦參議員召回現役，以便根據「統一軍法典」交付軍法審判。

官員們援引禁止干預軍隊凝聚力的法律，指出凱利可能已破壞「軍隊的忠誠、士氣或良好秩序與紀律」。五角大廈公開威脅現任國會議員是極不尋常的舉動。在川普今年重返白宮前，五角大廈長期以來對公開的政治活動都相當排斥。

這支於廿一日發布的影片呼籲軍方「拒絕非法命令」，片中除了凱利，還有密西根州聯邦參議員絲拉金及四名聯邦眾議員。

路透報導，川普也指控凱利及其他民主黨人煽動叛亂，並在一則社群媒體貼文中表示，這樣的罪行可判處死刑。而根據「統一軍法典」，煽動叛亂與叛變屬於最嚴重罪行，可處死刑。

這些民主黨人並未具體說明他們指的是哪些命令，但川普已下令國民兵進入多個美國城市，以遏制他所謂的猖獗動亂。

在海外，川普下令對加勒比海與東太平洋上疑似毒品走私船隻進行打擊，造成超過八十人喪生，專家稱這些行動非法。

國防部長赫塞斯稱這些民主黨人是「煽動叛亂六人組」，斥責他們的影片「卑劣、魯莽且不實」。他指控凱利為軍隊帶來「恥辱」，稱他在提及自身軍階的情況下直接對部隊發表言論，讓這些話語帶有一種權威感。

但分析人士與凱利的支持者警告，此舉可能適得其反，反讓凱利可能參選二○二八年總統大選前拉抬他的聲勢。

凱利貼出一張他獲得許多軍事勳章的照片，並簡述他在海軍與美國太空總署的職業生涯。

他說：「如果這是為了恫嚇我及其他國會議員，讓我們無法善盡職責、追究本屆政府責任，那不會得逞。我為這個國家付出這麼多，不會被那些更在乎自身權力而非捍衛憲法的惡霸噤聲。」

