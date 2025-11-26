聽新聞
柯米、詹樂霞案無效！美法官駁司法部起訴 川普清算政敵受挫

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
紐約州檢察長詹樂霞。美聯社
紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米與紐約州檢察長詹樂霞被司法部起訴，但兩起案件廿四日雙雙遭聯邦法官駁回，理由是偵辦兩案的代理聯邦檢察官哈利根（Lindsey Halligan）的任命無效。

華盛頓郵報分析，這個發展意味美國總統川普對兩大政敵的司法清算遭受重挫。司法部已表示不服裁決，將立即上訴。

原任維吉尼亞州東區臨時聯邦檢察官的希伯特因「證據不足」拒絕起訴川普政敵而辭職後，司法部長邦迪任命哈利根接替他的職位。哈利根是川普前任私人律師白宮助理，今年九月廿二日獲川普任命後，趕在追訴時效屆滿前於九月廿五日以對國會做偽證、妨礙國會「通俄案」調查兩項罪名起訴柯米，詹樂霞則遭到銀行詐欺、向金融機構做虛假陳述罪名起訴。

外界普遍認為，這是川普以司法手段報復政治對手，柯米和詹樂霞過去都曾調查川普涉嫌的不法行為。

聯邦法官柯里廿四日在裁決書寫道，司法部長任命哈利根的程序無效。由於哈利根的前任也是代理職，美國法律規定不得連續指派兩位臨時檢察官，因此她並無合法權力提出起訴。

柯里指，哈利根不當任命衍生的所有行動，包括對柯米、詹樂霞的起訴，「均屬於行政權的非法行使，特此予以撤銷」。

華盛頓郵報報導，由司法部合法任命的聯邦檢察官，今後還是可以對柯米、詹樂霞提出新的起訴案。

不過，柯米辯護律師先前指出，由於追訴時效已過，柯米不能再次遭到起訴，這項論點獲得柯里認同。紐約州檢察長詹樂霞年前起訴川普集團在紐約州房地產買賣涉嫌詐欺，川普否認起訴罪名。

白宮發言人李維特廿四日說，川普對柯米、詹樂霞起訴案被法官撤銷反應是「以前我們就看過，有黨派偏見的法官以前所未見手段干預究責制度，可是我們不會放棄」，她要柯米「別高興得太早」。

詹樂霞辯護律師羅威爾說，柯里的判決讓人看到當檢察官拒絕起訴之後，川普如何採取極端手段提出沒有根據的起訴。

柯里是前總統柯林頓任命的南卡州聯邦地方法官，但獲得特別任命審理哈利根人事案官司。

司法部長邦迪廿四日在記者會上表示，司法部將立即上訴。

柯米廿四日在Instagram發表影片聲明說，預料他還會遭到川普政府更多起訴。柯米說，這些起訴出於惡意，其實不足以立案，此案「反映了川普領導下的司法部變成什麼樣子」。詹樂霞表示她面對這些毫無根據的指控，毫無所懼。

