歐非峰會安哥拉舉行 聚焦深化雙邊關係

在非洲西南部國家安哥拉舉行的歐洲聯盟—非洲聯盟高峰會今天進入最後階段，歐洲領袖試圖為加強歐非關係的承諾充實具體內容。

法新社報導，本次在安哥拉首都魯安達（Luanda）舉行的歐洲聯盟—非洲聯盟峰會進入第2天，移民、貿易和針對全球議題進行合作是主要議程。歐洲昨天忙於爭取較美國所提結束烏克蘭戰爭的計畫更有利方案，讓這場峰會籠罩陰霾。

歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在社群媒體X上表示：「歐洲和非洲正共同推動更強大的多邊秩序，以捍衛聯合國憲章（United Nations Charter）、強化以規則為基礎的作法，為世界帶來目前迫切需要的穩定和可預期性。」

適逢歐盟與非盟建立夥伴關係25週年，這場峰會在南非的20國集團（G20）峰會後緊接著舉行。美國缺席今年G20峰會，凸顯當前地緣政治分歧。

東道主安哥拉總統勞倫科（Joao Lourenco）昨天致詞時強調，目前歐洲、非洲和中東戰事頻仍，「亟須挽救多邊主義」。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）、肯亞總統魯托（William Ruto）、吉布地總統蓋雷（Ismail OmarGuelleh）等非洲領袖與會。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、西班牙總理桑傑士（PedroSanchez）等約10多位歐盟領導人出席峰會。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、盧森堡總理佛利登（Luc Frieden）和歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）則因班機問題而無法與會。

同時，包括梅爾茨、法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）和義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）已於昨天提前離開，沒有參與最後一天會議。