習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

以色列控違反停火協議後 加薩武裝分子將移交人質遺體

中央社／ 耶路撒冷25日綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）與「伊斯蘭聖戰組織」（PIJ）今天表示，將於格林威治標準時間14時依據與以色列的停火協議，移交一具人質遺體

法新社報導，哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織在聯合聲明中表示：「聖城旅（al-Quds Brigades）與艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）將於加薩走廊（Gaza Strip）時間下午4時（格林威治時間14時），移交一具在加薩中部發現的以色列人質遺體。」

聖城旅及艾茲丁‧卡薩姆旅是兩組織旗下武裝團體。

以色列今天稍早表示，伊斯蘭聖戰組織聲稱發現一具人質遺體，卻延遲移交，這種行為已違反脆弱的停火協議。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表聲明指出：「針對伊斯蘭聖戰組織宣稱發現已故人質的相關情況，以色列對其未能立即移交遺體表示嚴重關切。」

聲明中說：「這構成進一步違反協議。以色列要求立即歸還仍被扣留在加薩走廊的3名已故人質的遺體。」

在美國居中協調下，以色列與哈瑪斯達成停火協議。協議於10月10日生效時，武裝分子手中共有20名倖存的人質，以及28具人質遺體。

哈瑪斯之後已依停火條款釋放所有倖存人質，並歸還25具遇害人質遺體。

作為交換，以色列方面已釋放近2000名巴勒斯坦囚犯，並歸還數百具巴勒斯坦死者遺體。

