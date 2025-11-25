以色列控違反停火協議後 加薩武裝分子將移交人質遺體

1960年11月25日，拉昆布雷山村附近的一處山溝裡，人們發現了帕特裡亞（Patria Mirabal）、米內爾瓦（Minerva Mirabal）和瑪麗亞．特蕾莎．米拉巴爾（María Teresa Mirabal）三姐妹以及她們司機的屍體。她們乘坐的吉普車，從蜿蜒陡峭的道路，墜入150米深的山溝。乍一看，這似乎是一場意外事故，但是，她們的屍體上布滿了瘀跡和傷痕，而且，死者的頸部還有明顯的勒痕。

