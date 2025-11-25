快訊

中職／歷時384小時…樂天貼文感謝古久保健二打造幸福桃猿

四輪朝天零件四散！國1銅鑼南下轎車翻覆 駕駛受困1小時救出送醫

獨／高雄海軍女士官墜樓…送醫搶救不治 死者母見最後一面淚崩

疑似大陸無人機現蹤與那國島外海 日軍機緊急升空因應

中央社／ 東京25日綜合外電報導

日本政府今天指出，在偵測到一架疑似中國無人機現蹤鄰近台灣的與那國島外海後，日方派遣軍機緊急升空因應。與那國島近日被捲入日中兩國已持續數週的外交爭端。

與那國島位於日本最西端，距離台灣僅111公里，被視為「台灣有事」時日本的第一線防衛據點。

法新社報導，這架無人機在與那國島附近海域被發現，東京當局計劃在該島部署飛彈，此舉引發北京不滿。

日本防衛省在社群媒體X平台發文寫道：「我方確認，一架據信屬於中國的無人飛行載具週一（24日）飛越與那國島和台灣之間的海域。」

根據日本防衛省，當地的航空自衛隊派遣「軍機緊急升空」因應。

日本首相高市早苗本月稍早表示如果中國入侵台灣，東京可能採取軍事回應，這番話引發日中對立加劇。

日本防衛大臣小泉進次郎本月23日視察與那國島後，宣布如期推動在當地部署飛彈，中國昨天則痛批日方這項決定「刻意製造地區緊張，挑動軍事對立」，兩國緊張關係因此再次升溫。

小泉進次郎今天反駁：「預計部署的中程地對空導向飛彈為防禦性裝備，旨在反制入侵我國的飛行器及飛彈。」

他告訴記者，部署這些飛彈「不是為了攻擊其他國家，日本全國各地也已部署（這類飛彈），顯然不致升高區域緊張局勢」。

日本 飛彈 與那國島
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

北京清大教授：再過若干年 日本可能成為「亞洲最危險國家」

日相高市早苗成「問候魔」G20峰會備妥「打招呼」清單

世界日報社論／日本首相高市早苗 成為北京轉移民怨的標靶

藍營同志罵「友台」高市早苗 凌濤喊看不懂：無法接受一天到晚罵日本

相關新聞

與母赴日旅遊…陸籍男關西機場墜樓身亡 目擊者嚇壞：看起來快掉下去

日本關西機場第一航廈今天發生男性墜樓意外，一名前來日本旅遊的20多歲中國籍男子從航廈的4樓墜落至1樓，送醫後不治身亡

日本熊本縣5.7地震最大震度5弱 台積電熊本廠未達疏散標準

日本熊本縣阿蘇地方25日傍晚6時1分（台北時間傍晚5時1分）發生規模5.7地震，震源深度10公里，測得最大震度5強，台積...

中共高層趙樂際訪澳洲國會 傳議員獲通知提高資安措施

澳洲媒體報導，中國中央領導人之一趙樂際昨天訪問澳洲國會大廈前，澳洲國會服務部私下告知澳洲官員、議員和幕僚，因安全疑慮升高...

泰國洪災侵襲13死…水位逾一層樓高癱瘓交通 至少5名台灣人失聯

泰國南部持續受洪災侵襲，已導致13人死亡，當局宣布宋卡府為災區，將撥付救災經費。泰南台商會長丘應華表示，合艾（Hat Y...

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

日本氣象廳25日表示，當地時間下午6:01左右（台灣下午5:01），熊本發生芮氏規模5.7的地震，震源深度僅10公里，未...

台灣提供資金？美建議資助菲律賓美軍基地升級 菲國當局態度曝光

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級，菲律賓國防部表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。