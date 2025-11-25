快訊

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

好市多「黑色購物週」Day 3優惠！鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包別錯過

不是指蘇巧慧？李四川稱「施政非穿著漂亮」挨批 嘆被惡意解讀

聽新聞
0:00 / 0:00

日本熊本縣5.7地震最大震度5弱 台積電熊本廠未達疏散標準

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
台積電在熊本的子公司JASM，攝於去年2月24日。美聯社
台積電在熊本的子公司JASM，攝於去年2月24日。美聯社

日本熊本阿蘇地方25日傍晚6時1分（台北時間傍晚5時1分）發生規模5.7地震，震源深度10公里，測得最大震度5強，台積電熊本廠所在的菊陽町震度3，這起地震無海嘯危險。

中央社報導，台積電回覆記者詢問表示，當地JASM晶圓廠區測得最大震度，均未達疏散標準。

日本氣象廳指出，震央在熊本縣阿蘇地方，該縣產山村測得最大震度5強，阿蘇市、大分縣竹田市則觀測到震度5弱。另外，菊池市、南小國町、高森町、西原村、南阿蘇村等地震度4。

愛媛縣、福岡縣、佐賀縣部分地區及熊本市東區、南區、北區、天草市、合志市、大津町、菊陽町、小國町等地，觀測到震度3。

熊本 阿蘇 地震 台積電 日本
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

日本熊本規模5.7地震！台積電JASM晶圓廠現況曝光

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

北京清大教授：再過若干年 日本可能成為「亞洲最危險國家」

台積電：新竹、高雄籌備2奈米廠 續在台投資先進製程

相關新聞

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

日本氣象廳25日表示，當地時間下午6:01左右（台灣下午5:01），熊本發生芮氏規模5.7的地震，震源深度僅10公里，未...

與母赴日旅遊…陸籍男關西機場墜樓身亡 目擊者嚇壞：看起來快掉下去

日本關西機場第一航廈今天發生男性墜樓意外，一名前來日本旅遊的20多歲中國籍男子從航廈的4樓墜落至1樓，送醫後不治身亡

日本熊本縣5.7地震最大震度5弱 台積電熊本廠未達疏散標準

日本熊本縣阿蘇地方25日傍晚6時1分（台北時間傍晚5時1分）發生規模5.7地震，震源深度10公里，測得最大震度5強，台積...

中共高層趙樂際訪澳洲國會 傳議員獲通知提高資安措施

澳洲媒體報導，中國中央領導人之一趙樂際昨天訪問澳洲國會大廈前，澳洲國會服務部私下告知澳洲官員、議員和幕僚，因安全疑慮升高...

泰國洪災侵襲13死…水位逾一層樓高癱瘓交通 至少5名台灣人失聯

泰國南部持續受洪災侵襲，已導致13人死亡，當局宣布宋卡府為災區，將撥付救災經費。泰南台商會長丘應華表示，合艾（Hat Y...

台灣提供資金？美建議資助菲律賓美軍基地升級 菲國當局態度曝光

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級，菲律賓國防部表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。