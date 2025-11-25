聽新聞
日本熊本縣5.7地震最大震度5弱 台積電熊本廠未達疏散標準
日本熊本縣阿蘇地方25日傍晚6時1分（台北時間傍晚5時1分）發生規模5.7地震，震源深度10公里，測得最大震度5強，台積電熊本廠所在的菊陽町震度3，這起地震無海嘯危險。
中央社報導，台積電回覆記者詢問表示，當地JASM晶圓廠區測得最大震度，均未達疏散標準。
日本氣象廳指出，震央在熊本縣阿蘇地方，該縣產山村測得最大震度5強，阿蘇市、大分縣竹田市則觀測到震度5弱。另外，菊池市、南小國町、高森町、西原村、南阿蘇村等地震度4。
愛媛縣、福岡縣、佐賀縣部分地區及熊本市東區、南區、北區、天草市、合志市、大津町、菊陽町、小國町等地，觀測到震度3。
