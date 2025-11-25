與母赴日旅遊…陸籍男關西機場墜樓身亡 目擊者嚇壞：看起來快掉下去

快訊

中央社／ 東京25日專電
日本關西機場第一航廈今天發生男性墜樓意外，一名前來日本旅遊的20多歲中國籍男子從航廈的4樓墜落至1樓，送醫後不治身亡。 示意圖／美聯社
日本關西機場第一航廈今天發生男性墜樓意外，一名前來日本旅遊的20多歲中國籍男子從航廈的4樓墜落至1樓，送醫後不治身亡。

日本富士新聞網（FNN）報導，今天下午2時30分左右，有目擊者向警方通報稱「在關西機場第一航廈4樓，有一名男性坐在牆邊，看起來快要掉下去了」。4樓是國際線出發樓層。

警方表示，該名20多歲中國籍男子當時坐在面向外側道路的牆邊，雙腳懸空。牆外是旅客乘坐計程車和巴士的下車地點。

男子看到警車到場後，以雙手抓住牆的外緣，整個人懸在牆外。警方上前試圖把他拉回來，但男子自行鬆手，先墜落至2樓的屋簷，之後彈落至1樓。

據了解，該名男子和母親一起到日本旅遊。他被送往醫院時呈現意識不明的重傷狀態，最終宣告不治。

警方表示，男子墜樓過程中沒有殃及其他路人。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

