泰國洪災侵襲13死…水位逾一層樓高癱瘓交通 至少5名台灣人失聯

中央社／ 曼谷25日專電
泰國南部持續受洪災侵襲，已導致13人死亡，當局宣布宋卡府為災區，將撥付救災經費。 法新社
泰國南部持續受洪災侵襲，已導致13人死亡，當局宣布宋卡府為災區，將撥付救災經費。 法新社

泰國南部持續受洪災侵襲，已導致13人死亡，當局宣布宋卡府為災區，將撥付救災經費。泰南台商會長丘應華表示，合艾（Hat Yai）部分地區水位已逾一層樓高，聯外道路被淹沒造成交通癱瘓，至少有5名台灣人失聯。

民族報（The Nation）報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天宣布宋卡府進入緊急狀態，任命國防軍總司令負責救災和重建工作。他透過聲明表示，洪災已造成前所未有的破壞，嚴重影響民眾的日常生活，危及居民安全，並大規模損毀公共和私人財產。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）指出，泰國政府已宣布宋卡府全境為災區，並撥付救災經費。泰國南部地區的洪災已造成至少13人喪生。

泰南台商會長丘應華今天表示，自21日到今天的強降雨導致合艾的水位上漲，市區部分地區水位上漲至2.5至3公尺，已超過一層樓。他說，當地政府這兩天發布緊急命令，要求居民疏散至避難所。

丘應華向中央社表示，據統計，包括台籍員工和住在合艾的台灣人，目前有至少5人因通訊中斷而無法聯繫上，他研判，這些人住在高樓層應未有立即危險，但仍盼能儘快取得聯繫。

他說：「有台商工廠的台籍員工住在合艾市中心靠近火車站的房子，從23日就聯繫不上，應該是電話和網路不通，不過他住在5樓，情況應不危急。」

旅居泰南逾20年的丘應華說，這是近年最嚴重的水災之一，他曾經歷2010年嚴重水災，但當時水很快就退了，他擔憂這次淹水若持續，後續恐面臨垃圾堆積與衛生問題，另外，如賣場和餐廳等服務業者恐損失慘重。

丘應華估計，泰國南部此次的洪災影響嚴峻，目前已導致包括台商在內的工廠停工4天、商家被迫關閉，復原預計需2週以上或更長時間。

駐泰代表處今天發布新聞稿表示，已聯繫當地僑領表達關心與慰問，並了解台商及僑民受影響情況，「目前合艾等受災地區有部分服務業者和商店受淹水波及，另有少數工廠則因交通受阻等因素無法開工，或貨物無法出貨等問題」。

駐泰代表處說，泰南台灣商會會員在淹水前多自行前往高處旅館及親友家避難。代表處將持續關注合艾等地水患情形，也與相關單位及台商研商如何提供必要協助。

台商 泰國 淹水
