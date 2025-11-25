中共高層趙樂際訪澳洲國會 傳議員獲通知提高資安措施

快訊

中央社／ 坎培拉25日綜合外電報導
趙樂際是現任中共中央政治局常委暨中國第14屆全國人大常委會委員長。 圖／聯合報系資料照片
趙樂際是現任中共中央政治局常委暨中國第14屆全國人大常委會委員長。 圖／聯合報系資料照片

澳洲媒體報導，中國中央領導人之一趙樂際昨天訪問澳洲國會大廈前，澳洲國會服務部私下告知澳洲官員、議員和幕僚，因安全疑慮升高，應採取暫時關閉手機及辦公室等預防措施。

趙樂際是現任中共中央政治局常委暨中國第14屆全國人大常委會委員長。他昨天搭機抵達澳洲首都坎培拉後，與澳洲總督莫斯亭（Sam Mostyn）及澳洲國會參眾兩院議長會面，晚間則出席澳洲國會晚宴。

澳洲第7新聞台（7News）網站報導，澳洲國會服務部（Department of Parliamentary Services）在事前對澳洲官員、議員和幕僚發出1封電子郵件，內容關於趙樂際訪問國會大廈期間應採取哪些嚴格的安全措施，包括如何保持不連上Wi-Fi網路，以免可能遭到駭客攻擊。

電郵內文寫道，在趙樂際一行人「動線附近的套房和辦公室，建議在訪問期間確保門與窗簾關閉，以維護隱私」。

此外「在指定區域內，包括手機、平板電腦和筆記型電腦等可以連接網路的裝置，應予以關機；如必須使用，請確保手機與iPad已更新至最新軟體版本並開啟封閉模式，筆記型電腦則應關閉Wi-Fi與藍牙功能」。

趙樂際今天上午與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）會面，並定於稍晚搭機離開坎培拉。他在澳洲首都訪問期間未發表任何公開談話，他與澳洲政壇領袖的對談也都未對外公開。

