川普加大施壓委內瑞拉 參聯會主席視察加勒比海美軍

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩今天抵達波多黎各，並登上加勒比海一艘美軍軍艦，視察並慰勞美軍官兵。凱恩此行正值美國總統川普評估是否對委內瑞拉採取軍事行動之際。

美聯社報導，近來，美國在該區域集結了異常龐大的艦隊，並持續對疑似走私毒品的船隻進行攻擊。

美軍參謀首長聯席會議主席、川普總統的首席軍事顧問凱恩（Dan Caine）此行將由其資深士官顧問艾索姆（David L. Isom）隨行。凱恩辦公室在聲明中表示，兩人將「與官兵交流，並感謝他們對區域任務的傑出支持」。

這將是凱恩自美軍開始擴大在該區域部署以來的第2次訪問。目前已部署包括全美最先進的「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群。凱恩與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾於9月前往波多黎各，當時載有數以百計美軍陸戰隊員的軍艦抵達當地，官方稱此為一項訓練演習。

赫格塞斯當時表示，這批陸戰隊「處於捍衛美國本土的前線」。

川普正在評估是否對委內瑞拉採取軍事行動，他並未排除這個可能性，並將其視為打擊走私毒品入美的升級行動之一。美國海軍艦隊的大規模集結，以及針對疑似毒品走私船隻的攻擊（已造成超過80人死亡、共21艘被指為「毒船」遭擊毀），都普遍被視為向委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓、逼其下台的手段。