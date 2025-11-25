川普加大施壓委內瑞拉 參聯會主席視察加勒比海美軍

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩今天抵達波多黎各，並登上加勒比海一艘美軍軍艦，視察並慰勞美軍官兵。凱恩此行正值美國總統川普評估是否對委內瑞拉採取軍事行動之際。

美聯社報導，近來，美國在該區域集結了異常龐大的艦隊，並持續對疑似走私毒品的船隻進行攻擊。

美軍參謀首長聯席會議主席、川普總統的首席軍事顧問凱恩（Dan Caine）此行將由其資深士官顧問艾索姆（David L. Isom）隨行。凱恩辦公室在聲明中表示，兩人將「與官兵交流，並感謝他們對區域任務的傑出支持」。

這將是凱恩自美軍開始擴大在該區域部署以來的第2次訪問。目前已部署包括全美最先進的「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群。凱恩與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾於9月前往波多黎各，當時載有數以百計美軍陸戰隊員的軍艦抵達當地，官方稱此為一項訓練演習。

赫格塞斯當時表示，這批陸戰隊「處於捍衛美國本土的前線」。

川普正在評估是否對委內瑞拉採取軍事行動，他並未排除這個可能性，並將其視為打擊走私毒品入美的升級行動之一。美國海軍艦隊的大規模集結，以及針對疑似毒品走私船隻的攻擊（已造成超過80人死亡、共21艘被指為「毒船」遭擊毀），都普遍被視為向委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓、逼其下台的手段。

美軍 美國 委內瑞拉 川普
日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

日本氣象廳25日表示，當地時間下午6:01左右（台灣下午5:01），熊本發生芮氏規模5.7的地震，震源深度僅10公里，未...

與母赴日旅遊…陸籍男關西機場墜樓身亡 目擊者嚇壞：看起來快掉下去

日本關西機場第一航廈今天發生男性墜樓意外，一名前來日本旅遊的20多歲中國籍男子從航廈的4樓墜落至1樓，送醫後不治身亡

日本熊本縣5.7地震最大震度5弱 台積電熊本廠未達疏散標準

日本熊本縣阿蘇地方25日傍晚6時1分（台北時間傍晚5時1分）發生規模5.7地震，震源深度10公里，測得最大震度5強，台積...

中共高層趙樂際訪澳洲國會 傳議員獲通知提高資安措施

澳洲媒體報導，中國中央領導人之一趙樂際昨天訪問澳洲國會大廈前，澳洲國會服務部私下告知澳洲官員、議員和幕僚，因安全疑慮升高...

泰國洪災侵襲13死…水位逾一層樓高癱瘓交通 至少5名台灣人失聯

泰國南部持續受洪災侵襲，已導致13人死亡，當局宣布宋卡府為災區，將撥付救災經費。泰南台商會長丘應華表示，合艾（Hat Y...

台灣提供資金？美建議資助菲律賓美軍基地升級 菲國當局態度曝光

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級，菲律賓國防部表...

