日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
日本氣象廳25日表示，當地時間下午6:01左右（台灣下午5:01），熊本發生芮氏規模5.7的地震，震源深度僅10公里，未發布海嘯預警。  圖／翻攝日本氣象廳
日本氣象廳25日表示，當地時間下午6:01左右（台灣下午5:01），熊本發生芮氏規模5.7的地震，震源深度僅10公里，未發布海嘯預警。  圖／翻攝日本氣象廳

日本氣象廳25日表示，當地時間下午6:01左右（台灣下午5:01），熊本發生芮氏規模5.7的地震，震源深度僅10公里，未發布海嘯預警。 

【中央社／東京25日專電】

日本熊本縣阿蘇地方今天傍晚6時1分（台北時間5時1分）發生規模5.7地震，震源深度10公里，觀測到最大震度5強，無引發海嘯之虞。台積電熊本廠所在的菊陽町震度3。

根據日本氣象廳資料，震央位於熊本縣阿蘇地方，熊本縣產山村觀測到最大震度5強，熊本縣阿蘇市、大分縣竹田市觀測到震度5弱。熊本縣的菊池市、南小國町、高森町、西原村、南阿蘇村震度4。

另外，愛媛縣、福岡縣、佐賀縣部分地區，以及熊本市東區、南區、北區、天草市、合志市、大津町、菊陽町、小國町等地觀測到震度3。

規模 日本 海嘯 地震 熊本
