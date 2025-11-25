韓媒：韓中副外長擬12月戰略對話 恐涉台灣議題

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發日中關係緊張之際，韓媒引述韓國多名消息人士今天透露，韓中兩國正在推動12月在北京舉行「副外長戰略對話」，對話內容可能涉及台灣議題，以及韓國推動建造核潛艦等事項。

韓聯社今天報導，韓中兩國正就韓國外交部副部長朴潤柱12月前往北京，與中國外交部副部長馬朝旭舉行戰略對話的方案，進行協調溝通。

中國國家主席習近平10月底訪韓，除出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並與韓國總統李在明舉行會談。在這一背景下，韓中兩國副外長可能會積極評價習近平訪韓推動韓中關係，並對李在明、習近平會談後的後續措施進行討論。

消息人士說，在日中關係因高市早苗涉台發言陷入僵局前，中方就已向韓方提議舉行「副外長戰略對話」。但在韓中外交部門通常會針對朝鮮半島、地區及國際局勢進行廣泛討論，雙方此次可能對台灣議題交換意見。此外，韓國推動建造核潛艦也可能成為議題。