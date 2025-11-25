台灣提供資金？美建議資助菲律賓美軍基地升級 菲國當局態度曝光

快訊

中央社／ 馬尼拉25日專電
美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級，菲律賓國防部表示未接獲美方通知，且對相關構想不予置評。美聯社 示意圖／美聯社資料照
美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級，菲律賓國防部表示未接獲美方通知，且對相關構想不予置評。美聯社 示意圖／美聯社資料照

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級，菲律賓國防部表示未接獲美方通知，且對相關構想不予置評。

USCC最近在「2025年致國會年度報告」（2025Annual Report to Congress）中，建議美國國會指示國務院透過海外軍售（Foreign Military Sales）案，讓台灣以非武器支援服務的形式，資助美軍在菲基地升級。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）今天在例行記者會上回答中央社記者詢問時說，這是政策性的議題，需由國防部決定。

另一方面，國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）透過簡訊回答，菲方是在看到新聞報導之後才得知相關訊息，美方目前暫未就此事知會菲律賓。

除此之外，安多隆對台灣資助升級美軍基地的建議不予置評。

美國與菲律賓於2014年簽署「加強國防合作協議」（EDCA），美方透過這道協議在菲律賓設置了9座軍事基地，外稱「EDCA基地」，其中3座位於呂宋島北部，靠近台灣，其餘也大多面向南海，以因應中國威脅。

美軍據信已在菲律賓未被透露的EDCA基地部署「泰風」（Typhon，又譯堤豐）等中程陸基飛彈發射系統，射程可達中國本土和南海人工島，北京多次要求馬尼拉予以撤離。

根據USCC這份年度報告，台灣還可以為日本西南島鏈以及太平洋邦交國的類似計畫提供資金，如此可強化美國在台灣周邊的區域部署與嚇阻能力，最終對台灣自身安全有利。

報告還提到諸多協助菲律賓提升抗中能力的建議，包括強化菲律賓海岸防衛隊、提升對抗假訊息攻擊的能力、支持「呂宋經濟走廊」計畫，以及強化菲律賓造船與修船產業等。

