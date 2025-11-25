神學士控巴基斯坦空襲阿富汗 釀10人喪命、含9名孩童

快訊

中央社／ 喀布爾25日綜合外電報導

巴基斯坦白夏瓦市一處準軍事設施昨天發生自殺攻擊事件後，鄰國阿富汗神學士（Taliban，或譯塔利班）政府發言人今天表示，巴基斯坦空襲阿富汗，造成至少10死，阿富汗將在適當時機做出適當回應。

法新社報導，神學士（Taliban）政府發言人穆賈希德 （Zabihullah Mujahid）在社群平台X上發文指出，巴基斯坦入侵部隊轟炸柯斯特省（Khost）一名平民的住家，「造成9名孩童（5男4女）與1名女性殉難」。

他補充道，另有4名平民在阿富汗邊境地區庫納爾（Kunar）與巴克迪卡（Paktika）遭遇的空襲中受傷。

穆賈希德隨後又在X平台發聲明指出，阿富汗「強烈譴責這項侵犯行徑與罪行，重申捍衛其領空、領土及國民是正當權利，並將在適當時機做出適當回應」。

巴基斯坦政府官員與軍方尚未對這波突襲發表評論。

位於白夏瓦市（Peshawar）的巴基斯坦準軍事部隊聯邦警備隊總部昨天遭到自殺攻擊，造成3人死亡、11人受傷。

目前尚無組織宣稱犯案，但國營巴基斯坦電視公司（PTV）報導，襲擊者為阿富汗國民。

巴基斯坦總統札達里（Asif Zardari）則將矛頭指向激進組織「巴基斯坦神學士運動」（Tehreek-e-TalibanPakistan, TTP）。巴國指控他們從阿富汗境內發起行動，該組織與阿富汗神學士有相同意識形態。

本月稍早，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德也發生自殺炸彈攻擊，造成12人死亡，巴基斯坦神學士運動旗下的分支組織宣稱犯案。

巴基斯坦 阿富汗 神學士
