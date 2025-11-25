日本版政府效率部成立 將檢討官方高額補助金

日本政府今天宣布，已成立專責部門，檢討高額補助金與租稅特別措施有關的政策減稅與基金。這個部門被定位為日本版的「政府效率部」（DOGE），由財務大臣片山皋月帶領。

「日本經濟新聞」報導，這個部門的名稱為「修改租稅特別措施與補助金擔當室」，由下轄於內閣官房（相當於日相秘書處）的「行政改革推進本部事務局」改組而成。

「租稅特別措施」為設有減免日本國稅或退稅等特例的措施，內容由「租稅特別措施法」規定。

這個部門將延攬相關部會的人員，並與財務省與總務省的部門合作，職能包含編列2027年度預算與修改稅制，將在明年起正式運作。

相關部會的副大臣預計在下月召開首場日本版DOGE會議。

片山今天在內閣會議結束後的記者會說明，「（這個部門）最能發揮作用的時期是在編列2027年度的預算」。

她也表示，預計在明年春季開始著手具體的檢討作業，並反映在夏季彙整的經濟財政營運與改革基本方針之中。

日本時事通信社報導，日本政府成立日本版DOGE是在實現聯合執政的承諾。

自民黨10月與日本維新會簽署聯合執政協議書。協議內容明確記載，「將成立政府效率化局（暫稱），以總體檢討租稅特別措施與高額補助金，並將廢除政策效率低的項目」。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）曾是美國總統川普（Donald Trump）政府關係密切的顧問，今年稍早曾經負責領導「政府效率部」（Department of Government Efficiency, DOGE）削減聯邦經費與公職。