法國民調：2027總統選舉 極右派巴德拉獲勝機率高

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導

根據法國民調機構 Odoxa預測，預計於2027年舉行的法國總統大選，極右派主席巴德拉很有可能獲勝，無論他的對手是誰，第一輪選舉巴德拉的得票率將落在35%或36%。

路透社今天報導，法國民調機構Odoxa於19日和20日調查1000人，如果本週舉行總統大選，30歲的極右政黨「國民聯盟」（RN）主席巴德拉（JordanBardella）將比其他任何人獲得更多選票。

Odoxa指出，巴德拉在第一輪選舉將獲得35%或36%得票率，且他會在第二輪選舉擊敗所有其他候選人。

Odoxa假設了2種狀況，若巴德拉在第二輪選舉對上極左派政黨「不屈法國」領袖梅蘭雄（Jean-LucMelenchon），巴德拉將以74%得票率獲勝；對上中間偏左的格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）則以較小的53%得票率獲勝。

巴德拉目前支持度已經超越他的導師瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），瑪琳．雷朋在今年被判盜用資金罪名之後，被禁止5年內競選公職。

報導指出，法國現任總統馬克宏（EmmanuelMacron）的政治接班人之所以聲勢疲弱，是因為馬克宏在去年決定提前舉行國會選舉之後，聲望急劇下滑，去年選舉一度造成國會僵持。

法國 得票率 民調
極端氣候衝擊全球水力發電 對台灣影響比想像中更大

全球水力發電正因極端氣候快速失靈——缺水時無法運轉、暴雨時被迫關閉。這場看不見也聽不見的能源崩解，正在衝擊巴西、美國、加拿大、中國等主要國家，但台灣社會卻幾乎沒有意識到：水力其實是撐住備轉容量的重要基礎。一旦水力的季節性與氣候波動加劇，電價、備轉率、甚至產業用電都將受到連鎖衝擊。這是台灣能源辯論中最容易被忽略、卻最迫切的風險。

時代悲劇！拐賣女嬰變商品，還被美國收養

本文為李麗美替《竹林姊妹》撰寫的專文。《竹林姊妹》作者芭芭拉．德米克（Barbara Demick）曾擔任《洛杉磯時報》北京分社社長，著有《洛加維納街：塞拉耶佛一處鄰里的生與死》、《我們最幸福：北韓人民的真實生活》、《吃佛：從一座城市窺見西藏的劫難與求生》等書。本作《竹林姊妹》追蹤一對中國被迫分離的雙胞胎：芳芳與雙潔的故事，揭露中國跨國收養背後腐敗問題、以及計畫生育政策下的影響。

