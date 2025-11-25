曾遭聯合國批評 加薩人道主義基金會宣布結束任務
對加薩巴勒斯坦人提供援助的私人組織「加薩人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）今天宣布結束任務；這個基金會獲得美國與以色列支持，但曾遭到聯合國批評。
該基金會聲明指出：「對加薩平民直接提供超過1.87億份免費餐點後，加薩人道主義基金會今天宣布完成在加薩的緊急任務。」
加薩人道主義基金會今年5月受託管理加薩走廊的援助發放點，由於當時以色列對國際援助機構施加嚴格限制，加薩人道主義基金會實際上取代了聯合國的角色。
加薩人道主義基金會在加薩僅管理4處發放中心，而其取代的聯合國系統原有400處。
今年8月，聯合國授權的專家小組指稱，加薩人道主義基金會管理下的援助被用於祕密的軍事與地緣政治目的，多名聯合國特別報告員呼籲解散該組織。
