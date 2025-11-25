曾遭聯合國批評 加薩人道主義基金會宣布結束任務

全球水力發電正因極端氣候快速失靈——缺水時無法運轉、暴雨時被迫關閉。這場看不見也聽不見的能源崩解，正在衝擊巴西、美國、加拿大、中國等主要國家，但台灣社會卻幾乎沒有意識到：水力其實是撐住備轉容量的重要基礎。一旦水力的季節性與氣候波動加劇，電價、備轉率、甚至產業用電都將受到連鎖衝擊。這是台灣能源辯論中最容易被忽略、卻最迫切的風險。

2025-11-25 10:30