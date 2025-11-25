快訊

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

全新LINE Pay Money12月3日登場！帳號能否沿用、功能有何不同？8大重點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

駐韓美軍無人機MQ-9「死神」韓西部海域墜毀

中央社／ 首爾25日綜合外電報導
圖為美國製的MQ-9死神攻擊無人機，是目前最具威力的無人機之一。（路透）
圖為美國製的MQ-9死神攻擊無人機，是目前最具威力的無人機之一。（路透）

駐韓美軍第7空軍MQ-9多用途無人機「死神」，於24日凌晨4時35分左右在韓國西部海域墜毀，第7空軍在今天通報，並沒有造成傷亡或其他損失，事故原因目前正在調查中。

根據韓聯社今天報導，駐韓美軍的無人機MQ-9在全羅北道群山市玉島面、末島附近海域執行任務途中墜落。

第7空軍公告表示，無人機在執行任務途中捲入事故，「報告顯示，沒有因此事故有受傷者或公共資產的損傷，目前正在調查原因中」。雖然第7空軍沒有公布機體是否墜落，但韓國軍方當局表示，無人機已墜落，打撈作業也正在進行中。

第7空軍曾於9月29日表示，由MQ-9組成的第431遠征偵察大隊在群山空軍基地成立。被稱為「天空的暗殺者」的MQ-9，是可執行多用途任務的中高空、長距離滯空無人航空器，用於緊急目標處理、情報、監視、偵察任務。

報導指出，雖然MQ-9之前曾因訓練目的到訪韓國過，但這樣常駐部屬部隊是第一次。

空軍 MQ-9
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

一看無人機就噴淚！利特永生難忘大巨蛋應援「許下這願望」

11共機5共艦擾台！無人機穿越台日空域 空飄汽球再次現身台海

俄無人機襲擊基輔 住宅大樓受損水電受影響

低空經濟起飛 諸多挑戰待克服

相關新聞

日男偷展示車辯試駕 衝上人行道造成1死11傷

日本警視廳表示，24日中午約12時30分，東京足立區梅島的國道4號發生一起汽車衝撞行人的重大事故，造成1名80多歲男性死...

南韓六旬男駕車下渡輪暴衝 釀3死10傷

南韓YTN News報導，南韓濟州當地時間24日下午發生重大車禍，地點位於濟州島旁的牛島天津港，一名60幾歲男子駕駛廂型...

駐韓美軍無人機MQ-9「死神」韓西部海域墜毀

駐韓美軍第7空軍的MQ-9多用途無人機「死神」，於24日凌晨4時35分左右在韓國西部海域墜毀，第7空軍在今天通報，並沒...

韓國唐津市爆發非洲豬瘟 危機警報上調為嚴重

位於韓國忠清南道唐津市的一處養豬場今天爆發非洲豬瘟，中央災難安全對策本部將韓國所有地區的危機警報上調為「嚴重」階段，這是...

極端氣候衝擊全球水力發電 對台灣影響比想像中更大

全球水力發電正因極端氣候快速失靈——缺水時無法運轉、暴雨時被迫關閉。這場看不見也聽不見的能源崩解，正在衝擊巴西、美國、加拿大、中國等主要國家，但台灣社會卻幾乎沒有意識到：水力其實是撐住備轉容量的重要基礎。一旦水力的季節性與氣候波動加劇，電價、備轉率、甚至產業用電都將受到連鎖衝擊。這是台灣能源辯論中最容易被忽略、卻最迫切的風險。

時代悲劇！拐賣女嬰變商品，還被美國收養

本文為李麗美替《竹林姊妹》撰寫的專文。《竹林姊妹》作者芭芭拉．德米克（Barbara Demick）曾擔任《洛杉磯時報》北京分社社長，著有《洛加維納街：塞拉耶佛一處鄰里的生與死》、《我們最幸福：北韓人民的真實生活》、《吃佛：從一座城市窺見西藏的劫難與求生》等書。本作《竹林姊妹》追蹤一對中國被迫分離的雙胞胎：芳芳與雙潔的故事，揭露中國跨國收養背後腐敗問題、以及計畫生育政策下的影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。