俄羅斯頻侵擾並電磁干擾英艦 英國升高海、空部署

英國國防部指出，俄羅斯船艦對英國周邊水域的侵擾近2年增加30%，英國已著手強化從極圈和高北方區域（HighNorth）到英吉利海峽的海、空部署，包括本月中旬向冰島派駐3架P-8「海神式」反潛巡邏機。

英國國防部今天表示，這是英國迄今最大規模的P-8海外部署行動。3架英國P-8部署於冰島西南部基夫拉維克（Keflavik）空軍基地，與加拿大等北大西洋公約組織（NATO）盟友合作，強化對俄羅斯水面艦和潛艦的巡邏監偵。

另一方面，根據英方歷來公開資訊，繼今年5月後，俄羅斯輕型巡防艦「堅毅號」（RFN Stoikiy）近日再度現蹤英國水域，此次伴隨一艘油料補給船。

英國國防部表示，英國海軍過去2週出動「河級」（River-class）近海巡邏艦（OPV）「塞文號」（HMSSevern），攔截伴航監控「堅毅號」。

「堅毅號」穿越連接北海和英吉利海峽的多佛海峽（Dover Strait）後，往西南方向循英吉利海峽航行；「塞文號」在法國西北角布列塔尼（Brittany）外海將伴航監控任務移交給另一個北約國家後，持續自遠方監視俄艦，警戒待命。

除了「堅毅號」再度現蹤，英國國防大臣希利（John Healey）19日在一場記者會表示，繼今年1月後，俄羅斯間諜船「琥珀」（Yantar）近日再度侵擾英國周邊水域，在蘇格蘭北部活動。

根據國防副大臣卡恩斯（Al Carns）20日在國會的發言，這已是「琥珀」今年第2次現蹤英國周邊，且2次皆侵犯英國專屬經濟海域（EEZ）。英國國防部今天發布的資訊透露，「琥珀」的活動範圍已接近英國領海。

希利19日重申，他已改變英國海軍的交戰規則（ROE），以利更貼近監控俄艦。他同時警告莫斯科，一旦「琥珀」南下，英方已做好準備，必要的「軍事行動選項」已就緒。

希利另透露，「琥珀」近日曾以雷射光束攻擊執行監偵任務的英國空軍P-8飛行員，這是俄艦首次對英方採取這類冒進舉措。

英國國防部今天進一步表示，獲派遣伴航監控「琥珀」的英國海軍23型（Type 23）巡防艦「薩默塞特號」（HMS Somerset）在執行任務期間，其全球衛星定位系統（GPS）電磁訊號曾遭遇人為干擾。

國防部指出，儘管「薩默塞特號」的作戰能力未受影響，鄰近的民用船舶卻受干擾，這再度顯示俄方意圖滋擾、行為極不專業。

根據英國海軍的資訊，英方對「琥珀」和「堅毅號」的攔截監控皆發生在過去2週，幾乎是同時發生。

英國海軍今天就「琥珀」行蹤提供較詳細資訊，指出「琥珀」在北海活動期間，「薩默塞特號」連續8天、日以繼夜運用強大的感測和雷達系統，對「琥珀」執行監偵。「琥珀」後來往北航行，朝丹麥自治領土法羅群島（Faroe Islands）方向前進。法羅群島位於冰島、英國、挪威之間。

這意味「琥珀」至少暫未選擇南下、以實地驗證英方所謂的「軍事行動選項已就緒」是什麼意思。

俄羅斯近期升高對北約空域和水域的侵擾，而隨著美俄關係在美國總統川普（Donald Trump）上台後趨緩，持續擴大與烏克蘭軍事合作的英國日益成為莫斯科當局頭號眼中釘。

英國國防部資訊顯示，就在俄船艦「琥珀」和「堅毅號」在英國周邊現蹤不到一個月前，俄羅斯一艘防空反潛驅逐艦「庫拉可夫中將號」（Vice AdmiralKulakov）和一艘「基洛級」（Kilo-class）柴電動力攻擊型潛艦「諾沃羅西斯克號」（RFN Novorossiysk）也侵擾英國周邊，英國海軍分別出動防空反潛驅逐艦「鄧肯號」（HMS Duncan）、數架直升機，以及巡防艦「鐵公爵號」（HMS Iron Duke）伴航監控。

「琥珀」名義上是海洋研究船，編制屬俄羅斯北方艦隊，配備包含直升機起降平台，以及可用於深海監偵行動的載人與自主無人載具，載具運作深度可達水下6000公尺。

據俄方說法，「琥珀」有能力監測並攔截秘密通訊，深潛載具也可用於破壞海底電纜。「琥珀」去年11月在英國周邊現蹤時，曾被發現在海底電纜附近徘徊。