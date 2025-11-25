聽新聞
川習通話…川普：美中關係極強健 明年4月訪北京

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普（右）和中國大陸國家主席習近平（左）24日通話，談到俄烏情勢等廣泛議題。法新社
美國總統川普（右）和中國大陸國家主席習近平（左）24日通話，談到俄烏情勢等廣泛議題。法新社

美國總統川普24日和中國大陸國家主席習近平通話。之後川普在自創社媒真實社群發文，親自證實2人通話，並強調美中關係極為強健。

川、習2位領袖24日通話。但最先報導2人通話的是中國官媒新華社，再來是1位白宮官員向路透證實2人通話，接著才是川普在社媒發文。 

川普寫道，「我剛與中國的習主席，有非常好的通話。我們討論許多主題，包括烏克蘭及俄羅斯、芬太尼、黃豆和其他的美國農產品，還有別的。為了偉大的美國農民，我們已達成1項良好又非常重要的交易，而且只會變好」。

川普還寫道，「我們與中國的關係極為強健！這次通話是我們3周前在南韓非常成功的會面後續。自那時以來，雙方在保持我們協議的與時俱進及正確精準上，已有重大、有意義且顯著的進展。現在我們能將眼光放遠、著眼於大局」。

川普最後在該發文中表示，為此，「習主席邀請我明年4月訪問北京，我接受了。我也回請他，他明年稍晚將以我的賓客身分，在美國進行國是訪問。我們都同意，彼此常常溝通很重要，我期待和他多溝通。謝謝各位對此事的關注！」

上次「川習會」是10月30日在南韓釜山。

