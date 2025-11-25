川習感恩節前夕通話 川普：美中可以把目光放到大局上

美國總統川普24日與中國國家主席習近平通話，川普重申他接受習近平的邀請，預計4月訪問中國；雖然新華社報導指出，習近平在通話中提到台灣議題，但川普沒有談到台灣。

川普和習近平10月底在南韓會面，北京同意將部分關鍵礦產的出口限制延後一年實施，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）16日表示，華府希望能在11月底感恩節前與中國敲定供應稀土的協議。

川普24日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與習近平通話，雙方討論非常多議題，包括俄烏戰爭、芬太尼、黃豆和其他農產品等；川普並表示，美中針對美國農民達成非常好且重要的協議，而且只會愈來愈好。

川普說，美中的關係非常強健，這次通話是在兩人於南韓非常成功的見面之後，川普表示，在兩人見面後，美中針對兩國所達成的協議都有非常顯著的進展；川普說，現在美中可以把目光放到大局上。

川普表示，他已經接受習近平的邀請，計畫於4月訪中，川普也邀請習近平明年國事訪問；川普說，雙方同意經常溝通的重要性，川普說，他期待這麼做。