與川普通話 習近平：台灣回歸中國是戰後國際秩序重要部分

繼上月底的釜山「川習會」後，大陸國家主席習近平和美國總統川普昨晚通電話。據新華社報導，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分；川普則說，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

上月底的川習會，當時雙方未談台灣議題曾受討論。昨晚是兩人在前次會見後的再次接觸。據新華社報導，習近平指出，上個月雙方在南韓釜山成功舉行會晤，達成很多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號。釜山會晤以來，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。

習近平表示，雙方要保持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。

報導指，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，並稱中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。

習近平這段談話，和日前中共外長王毅說「中方不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣，以及絕不允許日本軍國主義死灰復燃」相呼應，暗指對日方最近談話的不滿。

據中方發布，川普表示，「習近平主席是偉大的領導人。我和習近平主席在釜山的會晤非常愉快，完全贊同您對兩國關係的看法。雙方正在全面落實釜山會晤達成的重要共識。中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

至於日本首相高市早苗「台灣有事說」持續延燒，中日關係劍拔弩張。未來一周內，中日已有十二個直航航班被取消，涉及杭州、南京、北京、深圳等城市飛往日本名古屋、福岡、札幌、大阪等地；數據還顯示，未來一周中日計畫航班取消量已較上月同期大增約百分之五十六，還有愈來愈多旅行社響應「國家號召」，主動取消團隊遊、簽證送簽等。

據大陸第三方出行平台「航班管家ＤＡＳＴ」數據，未來一周，大陸有杭州、南京、運城、北京、深圳、成都、揚州、福州、上海、石家莊、西安等十一個城市，共十二個直飛往日本名古屋、福岡、札幌、大阪、沖繩、四國等多地的直航航線航班，已被取消，總計四十一個航次。

與此同時，未來一周大陸赴日計畫航班取消率，本月廿七日將達百分之廿一點六，創近月以來新高，整體計畫航班取消量較上月同期大增約百分之五十六。

大陸央視報導，本月十五日起，大陸國航、東方航空、南方航空三大航司發布免費退改簽政策後，涉及日本的機票預訂量已呈現下降趨勢。

據日本觀光廳統計，東京銀座免稅店銷售額有百分之卅五來自陸客，如今正面臨萎縮。野村綜合研究所模型顯示，若中日航班量持續當前降幅，今年第四季日本ＧＤＰ增速將被拖累零點三個百分點。共同社報導，香港政府已跟進北京，暫停與日本的官方交流。