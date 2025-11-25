快訊

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

習近平熱線川普 台灣問題成焦點 美方稱理解其對中方重要性

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導
美中示意圖。 路透
美中示意圖。 路透

大陸國家主席習近平昨（24）日晚間與美國總統川普通電話。雙方就台灣問題以及烏克蘭危機做討論。習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。川普稱，美方理解台灣問題對於中國的重要性。

新華社報導，習近平指出，上個月雙方在韓國釜山成功會晤，達成很多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號。習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。

報導指出，川普表示，習近平是偉大的領導人。「我同習近平主席在釜山的會晤非常愉快，完全贊同您對兩國關係的看法。雙方正在全面落實釜山會晤達成的重要共識。中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

報導說，兩國元首還談及烏克蘭危機。習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。

習近平 中國 川普
