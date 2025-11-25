G20主辦權交接出問題

20國集團（G20）峰會23日在南非約翰尼斯堡閉幕，美國政府則因抵制南非而未派員出席，閉幕式僅派一位駐南非大使館官員前往交接下屆主辦權，卻被南非打了回票。大陸總理李強和日本首相高市早苗在峰會期間，兩人零交流。日媒稱，到高市發言時，李強還離開座位，顯示中日緊張持續。

在峰會召開前，美國政府就透過駐南非使館照會南非政府，除了美方不會派代表參加峰會，也反對在未經美方同意下，就以G20共識的名義發表任何峰會成果文件。

南非總統拉瑪佛沙在約翰尼斯堡敲下木槌，宣布本屆峰會圓滿閉幕後，通常木槌就會象徵性地交給下屆輪值主席國的領袖或其代表，而美國雖然是下屆峰會輪值主席國，但23日卻沒有任何美國官員到場接下。

白宮指稱，有臨時決定派一位駐南非使館官員出席交接儀式。但是南非拒絕此一提議，並且答覆其領袖拉瑪佛沙不會將主席國的權力及職務移交給一位低階官員。