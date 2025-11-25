快訊

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

G20主辦權交接出問題

經濟日報／ 編譯廖振堯、茅毅／綜合外電

20國集團（G20）峰會23日在南非約翰尼斯堡閉幕，美國政府則因抵制南非而未派員出席，閉幕式僅派一位駐南非大使館官員前往交接下屆主辦權，卻被南非打了回票。大陸總理李強和日本首相高市早苗在峰會期間，兩人零交流。日媒稱，到高市發言時，李強還離開座位，顯示中日緊張持續。

在峰會召開前，美國政府就透過駐南非使館照會南非政府，除了美方不會派代表參加峰會，也反對在未經美方同意下，就以G20共識的名義發表任何峰會成果文件。

南非總統拉瑪佛沙在約翰尼斯堡敲下木槌，宣布本屆峰會圓滿閉幕後，通常木槌就會象徵性地交給下屆輪值主席國的領袖或其代表，而美國雖然是下屆峰會輪值主席國，但23日卻沒有任何美國官員到場接下。

白宮指稱，有臨時決定派一位駐南非使館官員出席交接儀式。但是南非拒絕此一提議，並且答覆其領袖拉瑪佛沙不會將主席國的權力及職務移交給一位低階官員。

延伸閱讀

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的並稱日本無須讓步

劍指未出席的美國…李強G20喊話：堅定維護自由貿易

大陸總理李強 在高市早苗G20發言時離席

國民黨黨慶日再批高市早苗冒進 洪秀柱重申和平是唯一出路

相關新聞

與川普通話 習近平：台灣回歸中國是戰後國際秩序重要部分

繼上月底的釜山「川習會」後，大陸國家主席習近平和美國總統川普昨晚通電話。據新華社報導，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立...

美派低階官員交接G20 南非拒絕

年度廿國集團（Ｇ20）峰會廿三日在南非約翰尼斯堡閉幕，這是該峰會首度在非洲大陸舉行。川普政府則因抵制南非未派員出席，閉幕...

川習通話…川普：美中關係極強健 明年4月訪北京

美國總統川普24日和中國大陸國家主席習近平通話。之後川普在自創社媒真實社群發文，親自證實2人通話，並強調美中關係極為強健...

習近平熱線川普 台灣問題成焦點 美方稱理解其對中方重要性

大陸國家主席習近平昨（24）日晚間與美國總統川普通電話。雙方就台灣問題以及烏克蘭危機做討論。習近平闡明了中方在台灣問題上...

川習感恩節前夕通話 川普：美中可以把目光放到大局上

美國總統川普24日與中國國家主席習近平通話，川普重申他接受習近平的邀請，預計4月訪問中國；雖然新華社報導指出，習近平在通...

G20主辦權交接出問題

20國集團（G20）峰會23日在南非約翰尼斯堡閉幕，美國政府則因抵制南非而未派員出席，閉幕式僅派一位駐南非大使館官員前往...

