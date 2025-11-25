聽新聞
美缺席G20 反促其他國家團結

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

紐約時報廿三日分析，美國總統川普抵制今年廿國集團（Ｇ20）南非峰會的同時，若干國家正採取更強硬措辭應對，試圖表明一切運作如常。與會領袖做出一次嘗試，要看世界少了美國能否繼續前行。

川普以南非迫害白人少數族群為由抵制該峰會，與會領袖仍彼此握手、簽協議、深化結盟和做出承諾。南非外交部長拉莫拉在峰會前由彭博主辦的論壇說，這次峰會應將清楚顯示無論美國在不在，世界都能前進，「我們將註記他們缺席，然後繼續做事」。

東道主南非總統拉瑪佛沙推進的議程首重非洲利益，峰會開幕就通過最終領袖宣言，涵蓋川普政府若干官員在峰會會前會反對的諸多條款，涉及公正的能源轉型、氣候變遷和性別平等。

與會的國際扶貧組織樂施會（Oxfam）美國分部高級主管阿邁德說，這次峰會傳達的重要訊息是，儘管存在「地緣政治霸凌」、儘管美國強大，但其他國家仍可以團結起來把事情做好。

巴西總統魯拉在廿三日峰會結束後說，儘管川普持續提倡單邊主義，多邊主義將獲勝，與會各方都知道他們團結起來將更強大、更有能力。

魯拉等領袖沒有不切實際以為他們可輕易看輕川普。美國經濟規模龐大，意味在再生能源、貿易、戰爭等關鍵全球議題仍有巨大影響力。巴西和南非都正設法應對美國關稅，上述最終宣言也不具約束力，雖可影響國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）等機構決策，但美國在許多國際機構的投票權舉足輕重。

川普的影響在峰會第一天就能有感，當時烏克蘭的幾個盟國不得不迅速在場邊開會，討論一項美國支持的爭議性俄烏和平計畫。

在某些方面，美國退場也使其他國家能放下齟齬。不久前，歐盟和南非還因南非仍與俄國友好而有嫌隙，但這次峰會前幾天，拉瑪佛沙笑盈盈的與歐盟執委會主席范德賴恩、歐盟理事會主席柯斯塔出席活動，歐盟領袖宣布與南非達成新的礦產協議，將挹注非洲再生能源發展。范德賴恩說，歐盟是守規則的夥伴，會「聽夥伴說話」。

南非 G20峰會 美國 川普
