美派低階官員交接G20 南非拒絕

年度廿國集團（Ｇ20）峰會廿三日在南非約翰尼斯堡閉幕，這是該峰會首度在非洲大陸舉行。川普政府則因抵制南非未派員出席，閉幕式僅派一位駐南非大使館官員前往交接下屆主辦權，但南非予以拒絕。

在峰會召開前，美國政府就透過駐南非使館照會南非政府，除了美方不會派代表參加峰會，也反對在未經美方同意下，就以Ｇ20共識的名義發表任何峰會成果文件。但南非政府十九日強調，南非不會向脅迫屈服，美方缺席也不會左右峰會最後的結論。

南非總統拉瑪佛沙表明，交接給一位低階館員是種侮辱。最終南非外交部宣布，沒有美國代表團取得峰會認證，交接儀式將在之後舉行，地點可能在南非外交部。美國總統川普曾說，明年將在他位於美國佛州多羅的高爾夫球俱樂部舉行該峰會。

美國本應接下下屆峰會輪值主席國，但拉瑪佛沙在約翰尼斯堡敲下木槌，宣布本屆峰會圓滿閉幕後，通常木槌就會象徵性地交給下屆輪值主席國的領袖或其代表，但廿三日卻沒有任何美國官員到場接下。

白宮指稱，有臨時決定派一位駐南非使館官員出席交接儀式。但南非拒絕此一提議，並答覆其領袖拉瑪佛沙不會將主席國的權力及職務移交給一位低階官員。

拉瑪佛沙在閉幕式中直言，該峰會正式閉幕，將輪到下任主席國美國，「那我們明年再會」，不過其閉幕致詞中隻字未提美方缺席。

由於川普指控南非正以暴力迫害南非的白人少數族群而抵制今年峰會，而在南非召開的峰會本應是促進富裕國家與開發中國家大團結的好場合。南非也罕見在開幕式就宣布，與會各方已通過峰會的一二二點聯合宣言，關注氣候變遷、全球財富分配不均、天災後的重建復興工作、減免低度開發國家的主權債務、保護稀土等關鍵礦物的全球價值鏈和綠能轉型等重要議程。

包括中國大陸、俄羅斯、法國、德國、英國、日本及加拿大的Ｇ20成員國，皆支持這項宣言，儘管他們在意識形態及政府體制上壁壘分明。但川普政府仍對這些議題嗤之以鼻。

南非則認為，這是峰會的勝利，也是在川普政府「美國優先」外交政策下，國際合作的勝利。外媒報導說，這是美國抵制的失敗，罕見在美方缺席下通過聯合宣言。

不過Ｇ20聯合宣言只是成員國達成的協議，並非條約，不具法律拘束力，雖在聯合宣言中呼籲國際間在聯合國憲章的基礎上，於蘇丹及巴勒斯坦等國家地區實現公正、全面且持久的和平，但在解決像俄烏戰爭和中東緊張情勢等重大全球危機上的有效性也受到質疑。