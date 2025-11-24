輝達將迎接勝利？傳川普權衡是否讓先進AI晶片輸陸 美商務部長洩口風

美國商務部長盧特尼克表示，川普總統正在權衡，是否該允許輝達出售先進人工智慧（AI）晶片至中國大陸，將由川普做最後定奪。外界認為倘若美方放行，是輝達的一大勝利。

盧特尼克24日接受彭博電視專訪時說，總統聽取許多不同顧問的意見，決定是否出口，川普最了解中國領導人習近平。他說：「這類決定就放在川普桌上」，「他將決定是否推行」。

盧特尼克承認，促進經濟擴張和保護國家安全之間，存在緊張。他同時表示，輝達執行長黃仁勳想要出售晶片給中國，有不錯理由，很多人同意應該加以考慮，這是很有意思的問題。