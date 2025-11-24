以軍擊斃真主黨軍事領袖 伊朗譴責：公然違反停火協議

快訊

中央社／ 德黑蘭24日綜合外電報導

伊朗今天針對以色列擊殺真主黨（Hezbollah）軍事領袖的行動，表達強烈譴責。這名指揮官昨天在黎巴嫩首都貝魯特遭到以軍空襲狙殺。

法新社報導，伊朗外交部在聲明中表示：「伊朗外交部強烈譴責這起懦弱的刺殺行動，殞命的黎巴嫩伊斯蘭抵抗運動偉大指揮官塔巴泰白（Haytham AliTabatabai）是令人景仰的烈士。」

真主黨稍早也證實「偉大指揮官」塔巴泰白已遭以軍襲擊殉難。

以色列和真主黨自2024年11月宣布停火、試圖結束一年多敵對行動以來，塔巴泰白是迄今被以軍擊殺的真主黨最高階指揮官。

伊朗外交部指出，以軍此次襲擊「公然違反2024年11月達成的停火協議，更是對黎巴嫩的國家主權極其嚴重的侵犯」。

塔巴泰白在黎巴嫩公眾中知名度不高，他是停火後被選任的新一批指揮官之一，負責帶領真主黨。

自停火以來，以色列多次對黎巴嫩發動空襲，並表示其目標為真主黨成員及其基礎設施。

伊朗是真主黨的主要支持者，但真主黨近期因與以色列的新一輪衝突，以及敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權被推翻後，失去由陸路通往伊朗的道路，實力遭大幅削弱。

對伊朗本身而言，衝擊同樣明顯。今年與以色列爆發的12天衝突中，伊朗的核設施曾遭以軍與美軍打擊。

