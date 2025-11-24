快訊

婚禮搬上節目？Lulu婚禮最新進度曝光 陳漢典竟只需做三件事

鑲黃金蘋果？哈密瓜3465元遭惡意貼標 全聯「聲明回應」保留法律追訴權

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

南韓總統辦公室：李在明G20峰會期間分別會晤中日領導人

中央社／ 首爾24日綜合外電報導
南韓總統李在明。路透
南韓總統李在明。路透

韓國總統李在明的辦公室今天發布聲明表示，李在明在上週末南非舉行的20國集團（G20）峰會期間，分別與中國國務院總理李強日本首相高市早苗會面。

路透社報導，根據聲明，李在明告訴李強，他希望不久後能在北京與中國國家主席習近平會面，李強則表示會將該訊息轉達給習近平。

聲明並表示，李在明說，溝通對於韓中兩國之間建立互信很重要，李強對此表示贊同。

韓聯社報導，李在明辦公室並指出，在與日本首相的會面中，兩位領導人重申在複雜的國際形勢下維護兩國關係的重要性。

李在明指出，希望韓日雙方能集中精力在具有合作潛力的領域，進一步推動雙邊關係發展。雙方還決定繼續透過「穿梭外交」，在經濟、安全等多項領域密切溝通。

李在明 李強 日本
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

劍指未出席的美國…李強G20喊話：堅定維護自由貿易

大陸總理李強 在高市早苗G20發言時離席

李強在G20表示：要促進關鍵礦產互惠合作與和平利用

韓股今年漲61% 市場警戒轉向減碼

相關新聞

影／南韓濟州重大車禍！6旬翁駕車衝撞慘況曝光 3人心臟驟停、10人受傷

南韓YTN News報導，南韓濟州當地時間24日下午3時發生重大車禍，一名60幾歲男子駕駛廂型車，衝撞天津港渡航線乘客等...

東京男偷走展示車當街暴走 衝撞行人釀1死11傷

日本警視廳表示，今天中午約12時30分，東京足立區梅島的國道4號發生一起汽車衝撞行人的重大事故，造成1名80多歲男性死亡...

巴基斯坦：自殺炸彈客襲擊準軍事部隊總部 釀3死5傷

巴基斯坦當局表示，3名自殺炸彈客今天襲擊一處準軍事部隊總部，造成3名人員喪生，至少5人受傷

上任後首出訪 教宗良十四世將前往土耳其黎巴嫩

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）本月27日將展開為期6天的出訪，前往土耳其與黎巴嫩，以促進基督教團結並...

立陶宛軍隊日閱兵 總統瑙塞達籲全民團結支持國防

立陶宛昨天慶祝「立陶宛軍隊日」，在首都維爾紐斯大教堂廣場舉行盛大閱兵儀式，紀念軍隊重建107週年。立陶宛總統瑙塞達發表談...

協助自殺法引爭議 斯洛維尼亞將公投

斯洛維尼亞有望協助自殺合法化？由於該國議會先通過法案，但反對黨反對而發起公投，若23日公投有超過20%民眾反對，法案將會撤回。安樂死或輔助自殺議題牽涉廣泛，全球僅有澳洲、紐西蘭等少數國家通過，且多設有嚴格條件，包括至少2位獨立醫師同意、冷靜期、需為最極端狀況等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。