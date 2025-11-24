南韓總統辦公室：李在明G20峰會期間分別會晤中日領導人
韓國總統李在明的辦公室今天發布聲明表示，李在明在上週末南非舉行的20國集團（G20）峰會期間，分別與中國國務院總理李強及日本首相高市早苗會面。
路透社報導，根據聲明，李在明告訴李強，他希望不久後能在北京與中國國家主席習近平會面，李強則表示會將該訊息轉達給習近平。
聲明並表示，李在明說，溝通對於韓中兩國之間建立互信很重要，李強對此表示贊同。
韓聯社報導，李在明辦公室並指出，在與日本首相的會面中，兩位領導人重申在複雜的國際形勢下維護兩國關係的重要性。
李在明指出，希望韓日雙方能集中精力在具有合作潛力的領域，進一步推動雙邊關係發展。雙方還決定繼續透過「穿梭外交」，在經濟、安全等多項領域密切溝通。
