菲律賓宗教與民團月底再示威 反對貪腐與家族政治

中央社／ 馬尼拉24日專電

菲律賓防洪工程弊案民怨持續升高，多個宗教與民間團體今天宣布，將於月底在兩次「人民革命」的發生地舉辦大規模示威遊行，要求政府終結貪污以及家族政治。

由菲律賓天主教、伊斯蘭教、勞工、婦女、青年、都市貧民、退休將領、原住民等各界代表組成的「1兆披索遊行運動」（TPMM）組織，今天在天主教馬尼拉總教區總部舉行記者會，宣布將於30日在奎松市（Quezon City）乙沙大道（EDSA）人民革命紀念碑前發動第2次的「1兆披索遊行」（Trillion PesoMarch）。

菲律賓7月間爆發防洪工程弊案，連月來已有許多民團及宗教團體發動示威，反映社會對於政府大規模、系統性貪污的憤怒。

TPMM曾於9月21日在人民革命紀念碑前舉辦過第1次「1兆披索遊行」，主辦單位估計有8萬至10萬人參加。反貪污倡議者、前總統艾奎諾三世的外甥佛朗西斯．李（Francis Aquino Dee）估計，第2次遊行將吸引12萬人上街。

11月30日是菲律賓革命英雄波尼法西奧（AndresBonifacio）的誕辰，而人民革命紀念碑則見證1986年與2001年兩次推翻政府的「人民力量革命」，1986年還導致小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的父親老馬可仕倒台。

防洪工程弊案民怨沸騰，有退休將領試圖號召軍隊撤回對政府的支持。第2次「1兆披索遊行」選在象徵性時間與地點舉行，引起外界聯想。但天主教主教巴加弗洛（Colin Bagaforo）澄清，遊行目的不是要求任何政治人物下台，而是反對貪污。

根據TPMM聲明，遊行訴求是終結貪污與家族政治，追討貪款、懲治貪官。

「1兆披索遊行」之名源自於貪污規模。環保團體綠色和平（Greenpeace）曾估計，自2023年以來，菲律賓政府用於對抗氣候變遷的經費中，約1兆9000億披索（約新台幣1兆144億元）被中飽私囊，光是今年就達5600億披索。

9月初上任展開內部肅貪的公共工程部長狄尚（Vince Dizon），也曾在參議院聽證會上坦承，防洪工程弊案造成的政府損失可能達到上兆披索。

貪污 小馬可仕 菲律賓
