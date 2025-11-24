駐波蘭代表投書 呼籲支持台灣參與國際刑警組織

波蘭主流媒體共和報（Rzeczpospolita）24日刊出駐波蘭代表劉永健投書，標題為「台灣正敲國際刑警組織大門」，籲請國際社會支持台灣參與，共同維護世界安全。

劉永健指出，成立於1923年的國際刑警組織是全球最大執法合作平台，具有明確、非政治性的務實宗旨，然令人遺憾的是，台灣卻因政治因素長年被不公平地排除在外。

政治因素使台灣執法人員無法使用國際刑警組織「I-24/7全球警察通訊系統」，以致無法共享執法情資、參與跨國執法行動，是全球安全體系的漏洞，此嚴重問題應即正視並解決。

劉永健強調，犯罪無國界且手段日益複雜，世界各國警方需攜手合作，建立無縫接軌的全球網絡。唯有透過國際合作，方能有效打擊跨境非法活動。

台灣執法機關在犯罪預防、公共安全及國際合作領域擁有豐富經驗與專業能力。據全球資料庫網站Numbeo安全國家排名，在147個國家與地區中，台灣位居第4，也證明了台灣執法機關的專業能力。

第93屆國際刑警組織大會將於24日至27日在摩洛哥舉行，劉永健重申，台灣已準備好貢獻力量，呼籲國際社會採取務實行動支持台灣參與。

「共和報」係波蘭兩大報之一，讀者多為此間政經決策高層，輿論影響力宏大。