駐波蘭代表投書 呼籲支持台灣參與國際刑警組織

中央社／ 華沙24日專電

波蘭主流媒體共和報（Rzeczpospolita）24日刊出駐波蘭代表劉永健投書，標題為「台灣正敲國際刑警組織大門」，籲請國際社會支持台灣參與，共同維護世界安全。

劉永健指出，成立於1923年的國際刑警組織是全球最大執法合作平台，具有明確、非政治性的務實宗旨，然令人遺憾的是，台灣卻因政治因素長年被不公平地排除在外。

政治因素使台灣執法人員無法使用國際刑警組織「I-24/7全球警察通訊系統」，以致無法共享執法情資、參與跨國執法行動，是全球安全體系的漏洞，此嚴重問題應即正視並解決。

劉永健強調，犯罪無國界且手段日益複雜，世界各國警方需攜手合作，建立無縫接軌的全球網絡。唯有透過國際合作，方能有效打擊跨境非法活動。

台灣執法機關在犯罪預防、公共安全及國際合作領域擁有豐富經驗與專業能力。據全球資料庫網站Numbeo安全國家排名，在147個國家與地區中，台灣位居第4，也證明了台灣執法機關的專業能力。

第93屆國際刑警組織大會將於24日至27日在摩洛哥舉行，劉永健重申，台灣已準備好貢獻力量，呼籲國際社會採取務實行動支持台灣參與。

「共和報」係波蘭兩大報之一，讀者多為此間政經決策高層，輿論影響力宏大。

波蘭 大執法
相關新聞

影／南韓濟州重大車禍！6旬翁駕車衝撞慘況曝光 3人心臟驟停、10人受傷

南韓YTN News報導，南韓濟州當地時間24日下午3時發生重大車禍，一名60幾歲男子駕駛廂型車，衝撞天津港渡航線乘客等...

東京男偷走展示車當街暴走 衝撞行人釀1死11傷

日本警視廳表示，今天中午約12時30分，東京足立區梅島的國道4號發生一起汽車衝撞行人的重大事故，造成1名80多歲男性死亡...

巴基斯坦：自殺炸彈客襲擊準軍事部隊總部 釀3死5傷

巴基斯坦當局表示，3名自殺炸彈客今天襲擊一處準軍事部隊總部，造成3名人員喪生，至少5人受傷

上任後首出訪 教宗良十四世將前往土耳其黎巴嫩

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）本月27日將展開為期6天的出訪，前往土耳其與黎巴嫩，以促進基督教團結並...

立陶宛軍隊日閱兵 總統瑙塞達籲全民團結支持國防

立陶宛昨天慶祝「立陶宛軍隊日」，在首都維爾紐斯大教堂廣場舉行盛大閱兵儀式，紀念軍隊重建107週年。立陶宛總統瑙塞達發表談...

協助自殺法引爭議 斯洛維尼亞將公投

斯洛維尼亞有望協助自殺合法化？由於該國議會先通過法案，但反對黨反對而發起公投，若23日公投有超過20%民眾反對，法案將會撤回。安樂死或輔助自殺議題牽涉廣泛，全球僅有澳洲、紐西蘭等少數國家通過，且多設有嚴格條件，包括至少2位獨立醫師同意、冷靜期、需為最極端狀況等。

0 則留言
