快訊

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：軟骨頭媚日

宏都拉斯總統大選前夕 3黨候選人互控舞弊

中央社／ 宏都拉斯德古西加巴23日綜合外電報導

宏都拉斯3大總統候選人在今天結束選舉造勢活動時，相互指控選舉舞弊。隨著11月30日大選臨近，國際社會憂慮宏都拉斯能否確保選舉自由與公正。

法新社報導，中美洲國家宏都拉斯將有超過600萬名合格選民，投票選出現任左派總統卡斯楚（XiomaraCastro）的繼任者。

今天至少有8名兩大反對黨國家黨（National Party）和自由黨（Liberal Party）的支持者，在一起交通事故中喪生。

警方發言人柯內荷（Gregorio Cornejo）告訴法新社，當局正在調查這起事故的詳細情形，意外發生在距首都德古西加巴（Tegucigalpa）約180公里的科林納斯鎮（Colinas），事故同時造成50人受傷。

總統大選採一輪投票決勝負，3名候選人包括執政黨自由重建黨（Liberty and Refoundation Party）的蒙卡達（Rixi Moncada）、中右派反對黨國家黨（NationalParty）的阿斯夫拉（Nasry Asfura）及中右派反對黨自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（SalvadorNasralla），3人目前民調呈現勢均力敵。。

66歲的現任總統卡斯楚自2022年上任，因憲法規定不得連任，無法競選連任。

執政黨自由重建黨的蒙卡達在德古西加巴舉行的最終造勢活動上對支持者表示：「11月30日當天的投票是兩種模式的對決：寡頭統治與卡斯楚所主張的民主社會主義。」

反對黨國家黨的阿斯夫拉曾從事建設業，之後投入政壇並擔任過德古西加巴市長，他昨天晚間呼籲支持者踴躍前往投票。

另一名反對黨自由黨的納斯拉亞是知名電視節目主持人，也是土木工程師。他指控有支持者隊伍的車輛遇襲，因此取消了在首都的最後一場造勢演說。

他將責任歸咎於蒙卡達所屬的執政黨自由重建黨，指控其犯有「破壞行為」，並指她買票和縱容舞弊。

投票 交通事故 宏都拉斯
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蔡英文應援周子瑜返台開唱...醫憶1事開嗆 曝她想重出江湖了

拚贏2026...吳怡農稱蔣萬安「nice guy」曝2人最大不同

公投再次衝破鳥籠 選罷法3公投提案有機會綁2026大選

宏都拉斯總統大選在即 恢復對台邦交與否成關鍵議題

相關新聞

影／南韓濟州重大車禍！6旬翁駕車衝撞慘況曝光 3人心臟驟停、10人受傷

南韓YTN News報導，南韓濟州當地時間24日下午3時發生重大車禍，一名60幾歲男子駕駛廂型車，衝撞天津港渡航線乘客等...

巴基斯坦：自殺炸彈客襲擊準軍事部隊總部 釀3死5傷

巴基斯坦當局表示，3名自殺炸彈客今天襲擊一處準軍事部隊總部，造成3名人員喪生，至少5人受傷

東京男偷走展示車當街暴走 衝撞行人釀1死11傷

日本警視廳表示，今天中午約12時30分，東京足立區梅島的國道4號發生一起汽車衝撞行人的重大事故，造成1名80多歲男性死亡...

上任後首出訪 教宗良十四世將前往土耳其黎巴嫩

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）本月27日將展開為期6天的出訪，前往土耳其與黎巴嫩，以促進基督教團結並...

立陶宛軍隊日閱兵 總統瑙塞達籲全民團結支持國防

立陶宛昨天慶祝「立陶宛軍隊日」，在首都維爾紐斯大教堂廣場舉行盛大閱兵儀式，紀念軍隊重建107週年。立陶宛總統瑙塞達發表談...

協助自殺法引爭議 斯洛維尼亞將公投

斯洛維尼亞有望協助自殺合法化？由於該國議會先通過法案，但反對黨反對而發起公投，若23日公投有超過20%民眾反對，法案將會撤回。安樂死或輔助自殺議題牽涉廣泛，全球僅有澳洲、紐西蘭等少數國家通過，且多設有嚴格條件，包括至少2位獨立醫師同意、冷靜期、需為最極端狀況等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。