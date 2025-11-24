英研究：價格只要1/3 英國未來恐充斥陸製風電機

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
英國研究指出，中國大陸生產的離岸風力發電機，成本只要歐洲同業的三分之一；警告未來英國水域恐怕會充斥著大陸製風機。

據牛津能源研究所（OIES），離岸風機在大陸的製造成本，大約是歐洲大廠Vestas Wind Systems、西門子歌美颯（Siemens Gamesa）的三分之一。這表示英國離岸風電場或許會或被迫採用便宜的陸製機組、而非歐洲產品。

OIES中國能源研究主管梅登說，中國風機實現了驚人的成本削減，從2019年的每瓩（kW）1,200美元，如今降至不到420美元。相形之下，歐洲的風機成本，去年每kW仍高於1,000美元。

OIES示警，唯有中國能夠供應，英國和歐洲想裝設的所有風機；歐洲若不擁抱中國機組，不大可能擴大綠能發電。

德州大學奧斯汀分校的能源政策教授康斯特勃說，中國風機成本低，是由於當地工廠採用燃煤發電。中國能源供給87%為化石燃料，60%以上是低成本的煤炭，陸製風機比歐洲更便宜，並不令人驚訝。歐洲電力供應主要是再生能源，成本高到使整體用電量驟減。

外界擔心中國的高科技產品，或許暗藏遠端存取功能，能在地緣政治危機時啟動，造成重大混亂。近來更多報告指出，美國太陽能發電場發現，陸製的變流器等零件嵌入終止開關（kill switch），可用無線電啟動。

