哈瑪斯代表抵開羅 協商加薩停火國際部隊等敏感方案

中央社／ 開羅24日專電

哈瑪斯代表團23日在開羅與埃及調解代表開會，討論加薩停火協議最新進展以及目前局勢，也將就尚未達成協議的第2階段研討實施方案。哈瑪斯另對以色列不斷違反協議，朝禁區黃線推進的行為，呼籲建立監督和處理機制。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）的領導委員會主席達威希（Mohammed Darwish），以及停火談判首席談判代表哈雅（Khalil Al-Hayya）率領代表團，於23日抵達開羅，會見埃及總情報局局長拉夏德（Hassan Rashad），討論目前停火協議的執行情況，及後續第2階段的具體內容。

哈瑪斯代表團重申，已履行停火協議第1階段的承諾。此協議經由埃及、卡達、土耳其和美國斡旋成功達成，從10月10日開始生效。

不過，哈瑪斯也指責以色列不斷推進停火協議規定的黃線，擴大在加薩走廊的控制區，這已公然違反停火協議。

哈瑪斯20日曾發表聲明稱，以色列占領軍已恢復向協議規定其必須撤出的黃線區域推進，並持續空襲和砲擊，導致大量加薩家庭流離失所。

「中東日報」（Asharq AL-Awsat）報導說，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在21日宣稱，以色列軍隊入侵加薩是以色列人質獲釋的決定性因素。尼坦雅胡並補充說，以軍尚未完成加薩協議第1階段任務，將繼續努力尋找最後3名以色列人質遺體。

尼坦雅胡還表示，不排除在必要時恢復戰鬥的可能性。

哈瑪斯呼籲建立一個清晰且可受監督的機制，並在調解人的監督下，立即報告和處理任何違反停火協議的行為，以防止可能加劇緊張局勢的單方面行動。

「中東日報」報導，自停火協議生效後，以色列仍持續在加薩走廊發動空襲，目前已造成300多名巴勒斯坦人死亡，670多人受傷。聯合國兒童基金會統計，停火至今，每天平均有兩名巴勒斯坦兒童死於以色列軍隊手下。

此外，以色列也仍繼續限制人道援助物資進入巴勒斯坦地區，使該地區的人道危機持續加劇。

在美國總統川普提議的停火協議中，他要求哈瑪斯要在接下來的第2階段解除武裝，並組建過渡權力機構，另外在加薩地區部署一支國際性的穩定部隊。

針對第2階段的實施，目前仍在以哈雙方之間存在歧見，尚未達成任何協議。哈瑪斯強調，任何部署於加薩的國際部隊，都必須直接隸屬於聯合國，並與巴勒斯坦官方機構協調運作，「占領當局」不得參與部隊。

這場持續超過兩年幾近導致巴勒斯坦被種族滅絕的戰爭，已造成近7萬名巴勒斯坦人死亡，超過17.3萬人受傷，其中多數為婦女和兒童。

以色列的持續空襲和砲轟軍事行動，已摧毀損壞加薩走廊83%的房屋和建築物，留下超過6000萬噸的瓦礫。

加薩走廊 以色列 哈瑪斯
