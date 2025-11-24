快訊

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：軟骨頭媚日

東京男偷走展示車當街暴走 衝撞行人釀1死11傷

中央社／ 東京24日專電
東京一輛白色轎車衝撞正在穿越斑馬線的行人，隨後又衝上人行道，接連撞倒多名行人，駕駛隨後棄車逃逸。 歐新社
東京一輛白色轎車衝撞正在穿越斑馬線的行人，隨後又衝上人行道，接連撞倒多名行人，駕駛隨後棄車逃逸。 歐新社

日本警視廳表示，今天中午約12時30分，東京足立區梅島的國道4號發生一起汽車衝撞行人的重大事故，造成1名80多歲男性死亡，11人受傷，其中1名20多歲女性意識不明，情況危急。

日本電視台報導，警視廳表示，一輛白色轎車衝撞正在穿越斑馬線的行人，隨後又衝上人行道，接連撞倒多名行人，駕駛隨後棄車逃逸。受傷的11名男女年齡在10多歲至70多歲之間。

從電視台轉播畫面，可以看到白色汽車的車頭撞毀、前車窗碎裂，前輪卡在人行道上，還有多輛汽車受到波及。

這輛轎車已經確認是事故現場附近一家汽車展售店被盜的汽車。員工報警稱，一名來店諮詢的客人「開走了展示車」，店內展示車輛的鑰匙直接放在車內，使男子有機可乘。偷車男當時身穿黑色外套、藍色系長褲。

警視廳目前正以肇事逃逸與汽車竊盜展開調查。調查相關人士透露，警方已經在該名男子的住所發現他的蹤跡，將進一步詢問事發經過。

人行道 行人 日本 東京 車禍
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

驚悚畫面曝！高雄7旬翁駕車闖紅燈「打保齡球」 鏟飛5機車釀5傷　

影／東京驚傳卡車衝上人行道！2人重傷昏迷 涉事車頭撞爛畫面曝

影／好身手！機車撞轎車騎士快閃「人車分離」 地面滑行後秒站立

田徑／運動部次長東京聽奥期間 觀摩田徑共融式賽事

相關新聞

影／南韓濟州重大車禍！6旬翁駕車衝撞慘況曝光 3人心臟驟停、10人受傷

南韓YTN News報導，南韓濟州當地時間24日下午3時發生重大車禍，一名60幾歲男子駕駛廂型車，衝撞天津港渡航線乘客等...

巴基斯坦：自殺炸彈客襲擊準軍事部隊總部 釀3死5傷

巴基斯坦當局表示，3名自殺炸彈客今天襲擊一處準軍事部隊總部，造成3名人員喪生，至少5人受傷

東京男偷走展示車當街暴走 衝撞行人釀1死11傷

日本警視廳表示，今天中午約12時30分，東京足立區梅島的國道4號發生一起汽車衝撞行人的重大事故，造成1名80多歲男性死亡...

上任後首出訪 教宗良十四世將前往土耳其黎巴嫩

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）本月27日將展開為期6天的出訪，前往土耳其與黎巴嫩，以促進基督教團結並...

立陶宛軍隊日閱兵 總統瑙塞達籲全民團結支持國防

立陶宛昨天慶祝「立陶宛軍隊日」，在首都維爾紐斯大教堂廣場舉行盛大閱兵儀式，紀念軍隊重建107週年。立陶宛總統瑙塞達發表談...

協助自殺法引爭議 斯洛維尼亞將公投

斯洛維尼亞有望協助自殺合法化？由於該國議會先通過法案，但反對黨反對而發起公投，若23日公投有超過20%民眾反對，法案將會撤回。安樂死或輔助自殺議題牽涉廣泛，全球僅有澳洲、紐西蘭等少數國家通過，且多設有嚴格條件，包括至少2位獨立醫師同意、冷靜期、需為最極端狀況等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。