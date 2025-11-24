印度德里抗議空污示威走調 4警受傷至少15人被捕

印度德里空污情況不見改善，23日晚間在印度門附近的一場抗議活動，有4名警察遭示威群眾噴灑胡椒噴霧受傷，隨後至少有15人遭警方逮捕。

新德里電視台（NDTV）報導，大批民眾23日晚上聚集在印度門（India Gate），抗議德里（Delhi）日益惡化的空氣品質，但單純的示威活動，很快演變成有暴力場面在內的一片混亂，且有民眾在被驅離時，用胡椒噴霧攻擊警方。

官方消息顯示，有3、4名警察受傷，隨後送往醫院治療。

一名官員表示，部份抗議人士企圖越過為控制人流而設置的路障，「他們情緒激動、拒絕配合，並強行破壞路障。」當警方試圖驅離那些人，卻被他們用胡椒噴霧襲擊。

警方表示，目前已逮捕15名肇事分子，他們都涉及暴力事件，會被以妨礙政府的相關條例起訴。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指，示威群眾聚集在印度門附近，對德里嚴重的空氣污染表達不滿，要求政府提出徹底解決此事的方案，不要「只是做表面功夫」。

警方表示，他們曾多次要求示威者讓道，以便救護車通行，但那些人依舊拒絕離開，在雙方對峙期間，多名示威者向警察噴灑胡椒噴霧。

警方稱，過去從來沒有類似用胡椒噴霧攻擊警方的事件，被波及的警察眼部、臉部受傷，已被送到醫院治療。

目前警方已經立案調查，超過15名遭逮捕者被指控的罪名包括妨礙政府工作、阻塞公共道路、攻擊警察人員、違反抗議規則等。

示威者在被驅離指定的抗議地點後，佔據周遭的主要幹道，讓印度門附近的交通大打結，警方表示，那些人破壞路障，強行佔領車道。

事件發生之後，德里今天上午的空氣品質指標（AirQuality Index, AQI）達到396，包括加齊普爾（Ghazipur）、巴瓦納（Bawana）、安南維哈（AnandVihar）在內的多個區域，AQI甚至超過430。

印度判斷空污的AQI分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。（編輯：韋樞）