菲律賓防洪工程弊案 小馬可仕開鍘逮捕8名官員

中央社／ 馬尼拉24日專電
菲律賓總統小馬可仕。路透
菲律賓總統小馬可仕。路透

菲律賓防洪工程弊案引發民怨，反貪污法庭上週向1名前眾議員和另15名官員、承包商發出拘捕令，截至今天下午，至少已有8名官員落網。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上週五在臉書發表影片宣布，反貪污法庭已因防洪工程弊案對1名前眾議員和另17名官員、承包商發出拘捕令。但後來反貪污法庭只對16人發出拘捕令，他們被指涉及東明多羅省（Oriental Mindoro）的「幽靈」工程項目，金額高達2.89億披索。

小馬可仕今天再度透過臉書宣布，經過3天，這16人當中已有7人在押，另外2人已表態願意投案，其餘7人在逃。他呼籲在逃者儘速投案，也警告包庇者將同樣面臨法律制裁。

另一方面，內政部長芮慕拉（Jonvic Remulla）在總統府直播的記者會上，更新落網者增至8人，均為公共工程暨公路部（DPWH）地方官員，包括1名行政區級首長。

芮慕拉表示，前眾議院撥款委員會主席薩爾迪．許（Zaldy Co）仍然在逃，最後已知地點是在日本，菲律賓正向國際刑警組織（INTERPOL）申請發布「紅色通緝令」，請各國執法機構協助抓人。

在一場宗教與民間團體反貪污記者會上，天主教主教巴加弗洛（Colin Bagaforo）對於多人落網表示「讚美主」；左翼並肩黨總裁戴維（Rafaela David）則是樂見相關進展，但希望見到更高層級官員被究責。

菲律賓7月連遭多場颱風侵襲，多地淹水、災情慘重，小馬可仕在發表國情諮文時揭發防洪工程弊案，下令徹查。

後續調查發現，僅15家承包商就拿下全菲律賓20%的防洪工程，獲得1000億披索（約新台幣534億元）撥款，但許多工程品質不良，有些甚至是從未開工的「幽靈工程」。

9月時有承包商爆料，他們不得不行賄，否則標不到工程。隨著更多颱風帶來慘重災情，民怨積累，宗教、學生與民間團體接連發動反貪污示威，幾乎每週都有大型集會。

小馬可仕 菲律賓 貪污
