巴基斯坦：自殺炸彈客襲擊準軍事部隊總部 釀3死5傷

中央社／ 白夏瓦24日綜合外電報導
巴基斯坦當局表示，3名自殺炸彈客今天襲擊一處準軍事部隊總部，造成3名人員喪生，至少5人受傷。 路透社
巴基斯坦當局表示，3名自殺炸彈客今天襲擊一處準軍事部隊總部，造成3名人員喪生，至少5人受傷。

路透社報導，警方說，襲擊者強行闖入位於白夏瓦（Peshawar）的邊防警備隊總部，開槍掃射，隨後引爆炸彈自爆身亡。副指揮官伊克巴（Javed Iqbal）表示，有3名準軍事人員喪生。

一名不具名的高層官員（因無權對媒體發言而要求匿名）告訴路透社：「第一名自殺炸彈客在總部大門口發動攻擊，另外兩人隨後進入總部。」

他並說：「執法人員，包括軍隊與警方，已封鎖該區域，並小心處理現場情況，因為我們懷疑總部內可能還有一些恐怖分子。」

瑞丁女士醫院（Lady Reading Hospital）發言人說，包括兩名準軍事人員在內的五名傷者已被送往該院治療。

目前尚無任何武裝組織宣稱犯案。

巴基斯坦與阿富汗上個月在邊界爆發致命衝突後，活躍於該地區的伊斯蘭武裝分子近幾週來加大了攻擊力度。

巴基斯坦指責阿富汗塔利班（Taliban）政權庇護這些武裝分子，稱他們從阿富汗跨境發動攻擊。喀布爾方面否認這一指控。

