巴基斯坦：自殺炸彈客襲擊準軍事部隊總部 釀3死5傷
巴基斯坦當局表示，3名自殺炸彈客今天襲擊一處準軍事部隊總部，造成3名人員喪生，至少5人受傷。
路透社報導，警方說，襲擊者強行闖入位於白夏瓦（Peshawar）的邊防警備隊總部，開槍掃射，隨後引爆炸彈自爆身亡。副指揮官伊克巴（Javed Iqbal）表示，有3名準軍事人員喪生。
一名不具名的高層官員（因無權對媒體發言而要求匿名）告訴路透社：「第一名自殺炸彈客在總部大門口發動攻擊，另外兩人隨後進入總部。」
他並說：「執法人員，包括軍隊與警方，已封鎖該區域，並小心處理現場情況，因為我們懷疑總部內可能還有一些恐怖分子。」
瑞丁女士醫院（Lady Reading Hospital）發言人說，包括兩名準軍事人員在內的五名傷者已被送往該院治療。
目前尚無任何武裝組織宣稱犯案。
巴基斯坦與阿富汗上個月在邊界爆發致命衝突後，活躍於該地區的伊斯蘭武裝分子近幾週來加大了攻擊力度。
巴基斯坦指責阿富汗塔利班（Taliban）政權庇護這些武裝分子，稱他們從阿富汗跨境發動攻擊。喀布爾方面否認這一指控。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言