快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

立陶宛軍隊日閱兵 總統瑙塞達籲全民團結支持國防

中央社／ 維爾紐斯24日專電
立陶宛昨天慶祝「立陶宛軍隊日」，在首都維爾紐斯大教堂廣場舉行盛大閱兵儀式，紀念軍隊重建107週年。 美聯社
立陶宛昨天慶祝「立陶宛軍隊日」，在首都維爾紐斯大教堂廣場舉行盛大閱兵儀式，紀念軍隊重建107週年。 美聯社

立陶宛昨天慶祝「立陶宛軍隊日」，在首都維爾紐斯大教堂廣場舉行盛大閱兵儀式，紀念軍隊重建107週年。立陶宛總統瑙塞達發表談話，強調國家面對威脅時更需團結一致，並持續強化國防。

立陶宛軍隊、北約盟軍部隊與立陶宛步槍兵聯盟於維爾紐斯（Vilnius）大教堂廣場列隊參與，總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、國防部長考那斯（RobertasKaunas）及國防軍總司令瓦伊克什諾拉斯（RaimundasVaikšnoras）到場，向軍人與民眾致意。

儘管天氣寒冷，仍吸引眾多民眾前來向軍人致敬，欣賞閱兵及軍儀隊表演。

瑙塞達致詞表示，「立陶宛軍隊日」（LithuanianArmed Forces Day）象徵兩個時代的連結，讓民眾回顧1918年獨立戰爭期間國家成長與淬鍊的歷程。他向當年為自由奮戰的先人致敬，也肯定現今延續前輩使命的軍人。

他指出，如同一個世紀前的動盪年代，立陶宛近年再次感受到鄰近地區安全威脅升高，因此必須迅速而精準地行動，加強國防，並為任何挑戰做好準備。

瑙塞達強調，立陶宛如今比以往更強韌，武裝部隊已現代化並完全整合於北約架構。他提到，民眾與軍方的連結在動盪時期仍未削弱，社會對軍隊的信任與支持也是國防投資的重要基礎。

瑙塞達感謝立陶宛人民支持武裝部隊，並勉勵軍人以專業與決心維繫國家的信任，堅定捍衛自由。

儀式期間，4架在立陶宛執行北約空防任務的戰鬥機劃過天際，象徵北約盟國共同守護東翼空防的決心。

「立陶宛軍隊日」另外設置軍事裝備展示區，民眾得以近距離欣賞與認識多項作戰裝備，包含「狼」（Vilkas）步兵戰車、PzH 2000自走火砲（Panzerhaubitze 2000）、豹2（Leopard 2）戰車、國家先進地對空飛彈系統NASAMS、貂鼠式（Marder）步兵戰車、拳師犬（Boxer）裝甲醫療車等，部分戰車並開放入內參觀，吸引許多民眾。

「立陶宛軍隊日」訂於每年11月23日，紀念1918年立陶宛首任總理伏德瑪拉斯（Augustinas Voldemaras）簽署國防部第1號命令，宣告正式重建武裝部隊，同時向在各時期守衛國家主權與安全的軍人致敬。

立陶宛 國防部 軍人

延伸閱讀

鄭麗文稱普亭不是獨裁者 蕭美琴：完全不認同

NBA／金塊與立陶宛中鋒重修合約條款 增添未來運作彈性空間

日媒爆料台灣在愛沙尼亞設處卡關2年！因命名「台北或台灣」喬不攏

立陶宛文化界抗議延燒 學生用歌聲捍衛自由民主

相關新聞

巴基斯坦：自殺炸彈客襲擊準軍事部隊總部 釀3死5傷

巴基斯坦當局表示，3名自殺炸彈客今天襲擊一處準軍事部隊總部，造成3名人員喪生，至少5人受傷

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

近期一份由美國起草、旨在結束俄烏戰爭的「28點和平計畫」曝光，內容涉及要求烏克蘭割地、削減軍備，以及放棄加入北約等重大讓步，引發全球關注。《路透社》報導則指出，美國甚至威脅暫停提供烏克蘭情報和武器，只為了逼迫烏克蘭同意美國提出的和平計畫內容，美國總統川普21日接受福斯電視台專訪時還說：「我覺得星期四（2025年11月27日，即感恩節）是個合適的時機」，等於要烏克蘭在一周之內做出回覆，種種跡象都讓外界相當擔憂。

上任後首出訪 教宗良十四世將前往土耳其黎巴嫩

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）本月27日將展開為期6天的出訪，前往土耳其與黎巴嫩，以促進基督教團結並...

立陶宛軍隊日閱兵 總統瑙塞達籲全民團結支持國防

立陶宛昨天慶祝「立陶宛軍隊日」，在首都維爾紐斯大教堂廣場舉行盛大閱兵儀式，紀念軍隊重建107週年。立陶宛總統瑙塞達發表談...

協助自殺法引爭議 斯洛維尼亞將公投

斯洛維尼亞有望協助自殺合法化？由於該國議會先通過法案，但反對黨反對而發起公投，若23日公投有超過20%民眾反對，法案將會撤回。安樂死或輔助自殺議題牽涉廣泛，全球僅有澳洲、紐西蘭等少數國家通過，且多設有嚴格條件，包括至少2位獨立醫師同意、冷靜期、需為最極端狀況等。

巴西前總統破壞電子腳鐐被捕 歸咎藥物引發幻覺

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌用電烙鐵破壞法院要求佩戴的電子腳鐐後被拘留。他今天向法官表示，是服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。