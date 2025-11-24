上任後首出訪 教宗良十四世將前往土耳其黎巴嫩
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）本月27日將展開為期6天的出訪，前往土耳其與黎巴嫩，以促進基督教團結並呼籲中東和平。這是他就任天主教教宗以來首度出訪。
法新社報導，良十四世今年5月成為全球14億信徒的精神領袖，其低調風格與魅力十足的前任教宗方濟各（Francis）形成強烈對比。
現年70歲的良十四世此行將前往土耳其城市伊茲尼克（Iznik），參與紀念第一屆尼西亞大公會議（FirstCouncil of Nicaea）1700週年朝聖活動。
儘管在以穆斯林為主的土耳其，良十四世即將來訪的消息尚未引起廣泛關注，但在黎巴嫩卻備受期待。
黎巴嫩長期被視為宗教和睦共處的典範。但自2019年以來，黎巴嫩飽受各種危機摧殘，包括經濟崩潰、2020年貝魯特（Beirut）港口爆炸，以及近期與以色列的戰爭。
梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）先前在簡短聲明中說，教宗的詳細行程將於日後公布。
