快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

配備以色列主動防護系統 德國豹2A8戰車亮相

中央社／ 科隆23日綜合外電報導

德國地面軍事系統製造商KNDS發布豹2A8（Leopard 2A8），是這款夙負盛名主力戰車的最新型號。除德國外，立陶宛、荷蘭、捷克、挪威也打算採購豹2A8。

國防新聞（Defense News）引述德國國防官員表示，KNDS近日公布的豹2A8，算是豹2系列1992年以來「全新打造」的車款，之前其他系列型號只能算既有車款的升級改良。德國陸軍預計籌購123輛重達70公噸的豹2A8，將自2027年起交付、2030年完成接裝。

豹2A8的新配備包括以色列拉斐爾（Rafael）公司「獎盃」（Trophy）主動防護系統的德國國產版，用於抵禦來襲砲火/飛彈等。德國先前曾在舊型豹2上測試獎盃系統，決定在A8列為標配。

根據德國國防部聲明，豹2A8的其他改進還包括更好的裝甲，並全面重新設計車組人員的戰場態勢感知、火控系統。

主砲部分，豹2A8仍採用與先前其他型號相同的萊茵金屬公司（Rheinmetall）120公釐滑膛砲。

第一批豹2A8將部署於德軍在立陶宛的一支裝甲部隊，這支部隊將是德國自二戰結束後首次在境外常駐部隊，強化直面俄國威脅的北約東翼。

這支常駐立陶宛、規模5000人的旅級部隊預計2027年達到全般作戰能力，也正好是首批豹2A8的交付時間。除德國外，豹2A8的訂單還有立陶宛、荷蘭、捷克、挪威等客戶。

德國 立陶宛 國防部

延伸閱讀

全球圍堵陸跨境電商又一例 德國今起統一徵收23%稅率

以色列空襲加薩釀27死　以哈互控違反停火協議

地表最強戰車無BMS用語言指揮 立委批M1A2T浪費現代化戰力

M1A2T戰車連長孫韜奇行動迅捷剛猛 將門虎子受矚

相關新聞

巴基斯坦：自殺炸彈客襲擊準軍事部隊總部 釀3死5傷

巴基斯坦當局表示，3名自殺炸彈客今天襲擊一處準軍事部隊總部，造成3名人員喪生，至少5人受傷

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

近期一份由美國起草、旨在結束俄烏戰爭的「28點和平計畫」曝光，內容涉及要求烏克蘭割地、削減軍備，以及放棄加入北約等重大讓步，引發全球關注。《路透社》報導則指出，美國甚至威脅暫停提供烏克蘭情報和武器，只為了逼迫烏克蘭同意美國提出的和平計畫內容，美國總統川普21日接受福斯電視台專訪時還說：「我覺得星期四（2025年11月27日，即感恩節）是個合適的時機」，等於要烏克蘭在一周之內做出回覆，種種跡象都讓外界相當擔憂。

上任後首出訪 教宗良十四世將前往土耳其黎巴嫩

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）本月27日將展開為期6天的出訪，前往土耳其與黎巴嫩，以促進基督教團結並...

立陶宛軍隊日閱兵 總統瑙塞達籲全民團結支持國防

立陶宛昨天慶祝「立陶宛軍隊日」，在首都維爾紐斯大教堂廣場舉行盛大閱兵儀式，紀念軍隊重建107週年。立陶宛總統瑙塞達發表談...

協助自殺法引爭議 斯洛維尼亞將公投

斯洛維尼亞有望協助自殺合法化？由於該國議會先通過法案，但反對黨反對而發起公投，若23日公投有超過20%民眾反對，法案將會撤回。安樂死或輔助自殺議題牽涉廣泛，全球僅有澳洲、紐西蘭等少數國家通過，且多設有嚴格條件，包括至少2位獨立醫師同意、冷靜期、需為最極端狀況等。

巴西前總統破壞電子腳鐐被捕 歸咎藥物引發幻覺

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌用電烙鐵破壞法院要求佩戴的電子腳鐐後被拘留。他今天向法官表示，是服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。