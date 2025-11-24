不滿勞動改革 比利時將全國罷工3天恐釀交通癱瘓
為表達對政府削減支出和修改勞動法案的不滿，工會號召自明天開始進行為期3天的罷工，此舉將導致比利時學校停課，火車與飛機交通受到影響。
法新社報導，這次罷工將分3階段進行。火車和公共交通系統從明天開始罷工，國家鐵路公司SNCB預計將運行2/3的班次，部分路線可能只剩1/3。數列往返布魯塞爾和巴黎的歐洲之星（Eurostars）班次已被取消。
學校、托兒所和醫院等公共服務部門將於25日加入罷工；工會呼籲26日舉行涵蓋所有行業的全面大罷工。
預計26日，比利時兩座主要機場布魯塞爾－札范登機場（Bruxelles-Zaventem）和沙勒羅瓦機場（Charleroi）將不會有任何航班起降。
