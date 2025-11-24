斯洛維尼亞公投 暫緩讓協助死亡法上路

快訊

中央社／ 盧布里雅納23日綜合外電報導

斯洛維尼亞選民今天投票決定暫緩讓協助死亡法生效。斯國去年公投支持協助死亡後，部分保守派人士抱持反對態度，並在蒐集到4.6萬份連署後發起二度公投。

法新社報導，約有53%選民投下反對票，47%贊成，意味相關法律將被擱置至少一年。

斯洛維尼亞2024年公投支持協助死亡後，國會今年7月通過這項法律。

然而獲天主教會與保守派國會反對黨支持的民間團體蒐集到4萬6000份要求重啟投票的連署，跨越法定的4萬份門檻，因此必須再次舉辦公投。

這次投票結果意味在未來12個月內，國會不得再次就同一議題進行表決。

非政府組織「為兒童與家庭發聲」（Voice for theChildren and the Family）負責人普里姆茨（AlesPrimc）說：「團結與正義勝利了。」

斯洛維尼亞國家通訊社（STA）引述他的話說：「斯洛維尼亞拒絕政府在健康、退休與社會改革中，以死亡與毒害為基礎的政策。」

包括奧地利、比利時、荷蘭與瑞士在內等多個歐洲國家，已允許末期病患在醫療協助下結束生命。

依據這項備受爭議的法律，意識清楚的絕症患者在痛苦難耐且所有治療選項皆已用盡的情況下，將有權利接受協助死亡。

這項法律也允許病患在治療已無合理改善或康復可能的情況下尋求協助死亡，但精神疾病例外。

63歲退休選民霍切瓦爾（Romana Hocevar）表示自己會投下贊成票。她說：「我是第四期癌症患者，我不想受苦。我父親死於癌症，母親罹患失智症，我知道那會是什麼樣子。」

24歲學生烏爾希奇（Vid Ursic）則說，很高興能「就重要議題投票」，還說他支持「人們有權決定自己的生命」。

但也有選民表示投下反對票，「因為我支持生命文化，而非死亡文化」。

儘管已有多個歐洲國家允許末期病患在醫療協助下結束生命，但在其他國家，即使患者深受痛苦，協助死亡仍屬犯罪。

今年5月，法國國會下議院一讀通過一項關於「協助死亡」法案；英國國會也正在辯論類似立法。

