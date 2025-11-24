快訊

協助自殺法引爭議 斯洛維尼亞將公投

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
斯洛維尼亞近日將舉行協助自殺法案的公投，而安樂死或PAD亦為全球長期討論的複雜議題。（中央社示意圖）
斯洛維尼亞有望協助自殺合法化？由於該國議會先通過法案，但反對黨反對而發起公投，若23日公投有超過20%民眾反對，法案將會撤回。安樂死或輔助自殺議題牽涉廣泛，全球僅有澳洲、紐西蘭等少數國家通過，且多設有嚴格條件，包括至少2位獨立醫師同意、冷靜期、需為最極端狀況等。

應強化安寧醫療？

根據《半島電視台》報導，斯洛維尼亞國會近日曾通過法案，臨終病人若因絕症難以忍受且用盡所有手段都無法救治下，可使用協助自殺服務，但需要至少2位醫師同意，且還有冷靜期。但反對黨批評，新法案形同毒殺長者與重症者，有違憲疑慮，且認為政府應該強化安寧醫療發展。

目前民調顯示，有54%民眾支持此法案、31%民眾反對、15%尚未決定。但該國公投規定，若有超過20%民眾反對此案，法案將會撤回，因此各界主要關注投票率與反對率。總理哥洛布則呼籲民眾出門投票、支持政府修法，讓民眾有自主決定尊嚴過世的權益。

醫事人員接受度低

德國之聲》提到，協助自殺（或醫師協助死亡）目前在全球有數個國家通過，包括澳洲、紐西蘭、加拿大、荷蘭、比利時、盧森堡、奧地利、德國、葡萄牙、西班牙與瑞士等國家，還有美國數個州也允許協助自殺。相關法律大多都要2位不相關的醫生同意、設有冷靜期、需要自我服用藥物等嚴格規定。

台大公衛系今年4月也有公布相關調查，86.2%台灣民眾支持病人已為末期、且無法緩解長期痛苦可PAD（醫生協助死亡），79.6%病人雖非末期，但無法治癒且長期痛苦可PAD，對於嚴重認知障礙也有72.6%支持，67.6%支持上述3種情境都有權要求PAD。但醫事人員、宗教團體等族群的接受度仍偏低，相關議題還有不少爭論。

